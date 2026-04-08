Gıda-İş Genel Başkanı Olcay Ozak:  150 İşçiye Kadro Açıklaması Çaykur İşçilerine Haksızlıktır

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) – DİSK/Gıda-İş Genel Başkanı Olcay Ozak, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in geçen hafta ÇAYKUR bünyesinde çalışan 150 geçici işçiye sözleşmeli personel statüsü verileceğini açıklamasının ardından, kararın Resmi Gazete'de yayımlanması üzerine Öz Gıda-İş Sendikası'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

Ozak, yaptığı yazılı açıklamada, ÇAYKUR'da çalışan binlerce mevsimlik işçinin kadrolu ve güvenceli çalışma talep ettiğini belirterek, "Adeta işçilerle dalga geçer gibi 150 işçinin kadroya alınacağını söylemek, ÇAYKUR işçilerine haksızlıktır. Mevsimlik değil, tam zamanlı ve güvenceli çalışma hakkı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

03 Nisan 2026 tarihinde 150 geçici işçiye sözleşmeli personel statüsü verilmesine ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Öz Gıda-İş Sendikası'nın 6 Nisan'da yaptığı açıklamaya değinen Ozak, söz konusu açıklamaya karşı değerlendirmede bulunma zorunluluğu duyduklarını belirtti.

"Öz Gıda İş Mevsimlik işçilerin onlarca sorunundan hangisini çözmüştür"

Öz Gıda-İş Sendikası'na sorular yönelten Ozak, "2008 yılından bu yana binlerce işçinin çalıştığı ÇAYKUR'da yetkili sendika olan Öz Gıda-İş, mevsimlik işçilerin kadroya geçmesi için ne tür bir mücadele yürütmüştür? Mevsimlik işçilerin onlarca sorunundan hangisini çözmüştür?" dedi.

Hükümetin uyguladığı bütün ekonomik politikalara övgüler düzen, toplantılarda hükümet politikalarını ayakta alkışlayanlar bu sendikacılar değil midir?

Bir kamu kuruluşu olan ÇAYKUR'da on binin üzerinde işçiyi işine geldiği gibi güvencesiz ve geleceksiz çalıştıran politikalar bu hükümet tarafından uygulanmıyor mu? O nedenledir ki; Öz Gıda-İş Sendikasının on bir bine yakın işçi içinden sadece 150 işçinin o da sözleşmeli statüye geçirilmesine yönelik" Bu uygulama adaletsizdir, mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklaması sadece işçinin tepkisini bastırmaya yönelik bir açıklamadır ve sadece işçiyi kandırmaya yöneliktir" dedi

"Birleşerek mücadele etmekten başka çaremiz yok"

Uzlaşmacı ve bürokratik sendikal anlayışın uzun yıllardır ne işçilere ne de çay üreticilerine fayda sağlamadığını ifade eden Ozak, DİSK/Gıda-İş olarak ortak talepler etrafında birleşik mücadele çağrısı yaptıklarını belirtti.

Toplu sözleşme süreçlerinde işçilerin taleplerinin yeterince karşılanmadığını savunan Ozak, "Yıllardır işçinin haklı talepleri dile getirilmiş gibi görünse de, masada işçi aleyhine sonuçlar ortaya çıkmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

1 Mayıs'ın yaklaştığını hatırlatan Ozak, ÇAYKUR işçilerinin talepleri etrafında birleşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hak verilmez, alınır. Kadro tüm ÇAYKUR işçilerinin hakkıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA