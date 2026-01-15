Dinar'da çiftçilere kooperatifçilik anlatıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çiftçilere yönelik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından 'Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kuruluş' toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu toplantıya ilgili yaptığı açıklamada, amaçlarının tarım üretiminin arttırılması olduğunu ifade etti. Toplantının Bademli ve Yelalan köylerinde yapıldığını ifade eden Karakuyu, "Toplantıda bakanlığımız desteklemeleri, Tarsim ve üretim planlaması konuları hakkında açıklamalarda bulundu. Köylerde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kuruluş toplantısı da yapılmış olup bölge adına kurulacak kooperatifin önemi ve çalışma konuları hakkında bilgilendirme yapılarak, katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırıldı" dedi. - AFYONKARAHİSAR