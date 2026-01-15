Haberler

Dinar'da çiftçilere kooperatifçilik anlatıldı

Dinar'da çiftçilere kooperatifçilik anlatıldı
Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kuruluş toplantısı gerçekleştirildi. İlçe Müdürü Yavuz Karakuyu, toplantının amacının tarım üretimini arttırmak olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çiftçilere yönelik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından 'Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kuruluş' toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu toplantıya ilgili yaptığı açıklamada, amaçlarının tarım üretiminin arttırılması olduğunu ifade etti. Toplantının Bademli ve Yelalan köylerinde yapıldığını ifade eden Karakuyu, "Toplantıda bakanlığımız desteklemeleri, Tarsim ve üretim planlaması konuları hakkında açıklamalarda bulundu. Köylerde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kuruluş toplantısı da yapılmış olup bölge adına kurulacak kooperatifin önemi ve çalışma konuları hakkında bilgilendirme yapılarak, katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırıldı" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
