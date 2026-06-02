Haberler

Dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi

Dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde etkili olan dolu yağışı, buğday, haşhaş ve patates gibi tarım ürünlerinde hasara yol açtı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sahada hasar tespit çalışmalarına başladı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşanan dolu yağışı sonrası tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu, yaşanan dolu yağışının ardından bölgedeki buğday, haşhaş ve patates gibi tarım ürünlerinden hasar meydana geldiği belirtti. Karakuyu, "İlçemizde meydana gelen dolu afeti nedeni ile Çölovası mevkiinde bulunan tarım arazilerimiz de hasar meydana gelmiş olup, teknik personellerimiz tarafından sahada hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Tarsim sigortası olup ürünleri zarar gören üreticilerimiz hasar ihbarı yapmaları gerekmektedir. Ürünleri zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

Fener'den aldığı teklif ortaya çıktı! Bu iş artık tamam sayılır
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

Yerebatan Sarnıcı resmen el değiştirdi
Bıçaklanan genç yardım istediği polis tarafından kelepçelendi: Hastanede hayatını kaybetti!

Polis yardım etmek yerine kelepçe taktı: Yaralı genç hayatını kaybetti
Pakistan'da kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti

Pakistan'da kerpiç evin çatısı çöktü: 6 çocuk hayatını kaybetti
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
Fenerbahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi

Ne yaptın sen öyle Oğuz! Dün gece kaderi değişti