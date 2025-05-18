Dilek Yarımadası'nda Triatlon Heyecanı

Dilek Yarımadası'nda Triatlon Heyecanı
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Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda gerçekleştirilen triatlon yarışları, doğanın güzellikleri eşliğinde nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından katılan sporcular, yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında kıyasıya yarıştı ve dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Triatlon heyecanı yaşandı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Türkiye Triatlon Federasyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü'nün iş birliğiyle Milli Park'ta düzenlenen triatlon yarışları nefes kesti.

Doğanın eşsiz güzellikleri arasında, spor ve çevre bilincinin buluştuğu organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katıldı. Yüzme, bisiklet ve koşu etaplarından oluşan zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele eden triatletler, performanslarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, düzenlenen törenle takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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