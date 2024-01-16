Dikili'de Aşırı Yağış, Dere ve Göleti Taşırdı: Metrekareye 64 Kilogram Yağış Düştü

İzmir, günün ilk saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkisi altında kaldı. Kent genelinde kritik noktalara müdahaleler sürerken İZSU ekipleri yoğun yağışların yaşandığı çevre ilçelerde de taşkın ve su baskınlarıyla mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda metrekareye 64 kilogram yağış düşen ve Sülüklü Deresi ile Damar Göleti'nin taştığı Dikili ilçesinde, 90 personelden oluşan 8 ayrı ekip sahada hummalı bir çalışma yürütüyor.

İZSU Genel Müdürlüğü, küresel iklim krizinin etkisiyle kısa sürede yoğun yağış alan bölgelerde su baskınları ve taşkınların hayatı olumsuz etkilememesi için saha çalışmalarını sürdürüyor. Ani yağışla birlikte Dikili'de metrekareye 64 kilogram yağış düşmesi ve dağlardan gelen yağmur sularının da etkisiyle Dikili Merkez'de bulunan Sülüklü Deresi'nde ve Sanayi Bölgesi'nde yer alan Damar Gölü olarak adlandırılan doğal gölde aşırı debi yüksekliği tespit edildi. İZSU ekipleri acilen bölgeye yönlendirildi.

Sülüklü Deresi'nde şiddetli yağış ve lodosun etkisiyle dere yatağındaki suların denize ulaşamamasının taşkına sebebiyet verdiği tespit edildi. Derenin kapalı kesit haline geldiği noktadan itibaren yaşanan taşkın, Dikili ilçesinin merkezinde bulunan Şehit Sami Akbulut Caddesi ile Cumhuriyet Bulvarı Kavşağı'nda su baskınına neden oldu. Kısa sürede bölgeye ulaşan ve 90 personelden oluşan İZSU ekipleri tarafından bölgedeki sular motorlarla denize deşarj edilerek su seviyesi düşürüldü. Bölgede belediye ekipleri ile birlikte kapsamlı temizlik çalışmaları devam ediyor.

Dikili'nin yüksek kesimlerinden inen suların tutulması için geçmiş dönemlerde yapılan gölette ise, dolgu alan olarak kapatılmış olması ve yüksek kesimlerden dağlardan teressubatla beraber gelen sular nedeniyle taşkın meydana geldi. Göletin sanayi sitesinin yanından geçerek denize ulaşan kanaletinin tıkanması ve yüksek debi sonucu yaşanan taşkın, sanayi bölgesinde su baskını yaşanmasına sebebiyet verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisi haricinde kapanmış olan gölet alanının bir daha bu tür sorunlara neden olmaması amacıyla ise İZSU ekipleri tarafından hızlı bir etüt ve proje çalışmasına da başlandı.

Derelerde yaşanan taşkınlardan etkilenen Dikili Merkez ve Sanayi Bölgesi'nde 8 ayrı ekip ve 90 personelle görev yapan İZSU Genel Müdürlüğü, taşkınları kısa sürede kontrol altına aldı.

İZSU ekipleri, bölgede yaşayan vatandaşların bu durumdan en az şekilde etkilenmesi için su alan meskenlerde de çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.