Didim'deki Tur Otobüsüne Saldırıya Tepki

Didim'deki Tur Otobüsüne Saldırıya Tepki
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Didim Turizm Derneği Başkanı Melih Koyuncu, turistleri taşıyan bir otobüse yönelik saldırıyı kınayarak, bu tür saldırıların ilçeye ve turizme zarar verdiğini söyledi. Olay sonrası şüpheliler gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde turistleri taşıyan tur otobüsüne yönelik saldırıya tepki gösteren Didim Turizm Derneği Başkanı Melih Koyuncu, "Bu saldırgan tutum, ilçemiz ve turizm adına son derece yanlıştır" dedi.

Akbük Mahallesi'nde turistleri taşıyan tur otobüsüne yönelik saldırının ardından olayın şüphelileri jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin işlemleri devam ederken, Didim Turizm Derneği Başkanı Melih Koyuncu saldırıya tepki gösterdi. Koyuncu şunları kaydetti.

"Akbük yolunda meydana gelen bu olay bizleri son derece üzmüştür. Basından öğrendiğimiz kadarıyla tur otobüsüne yönelik bu saldırgan tutum, ilçemiz ve turizm adına son derece yanlıştır. Bu tür bir olayın münferit bir olay olduğunu düşünüyorum. Güzellikleriyle anılması gereken ilçemizin bu şekilde anılması hoş olmadı. İnanıyorum ki kolluk kuvvetlerimiz gereken hassasiyeti göstermiştir. Biz turizmin en iyi şekilde anılması noktasında Didim olarak devam edeceğiz. Didim, Türkiye'nin en güvenilir ilçesi olup, tüm misafirlerimizi gönül rahatlığıyla Didim'e bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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