Didim'de Zeytin Bahçelerinde Hastalık ve Zararlı Kontrolleri Gerçekleştirildi

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından zeytin bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçedeki çeşitli mahallelerde bulunan zeytinliklerde yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde, zeytin ağaçlarında görülebilecek hastalık ve zararlılara karşı gözlemler yapılarak üreticilere bilgilendirme yapıldı. Yapılan saha çalışmalarıyla zeytin verimliliğini artırmayı ve ürün kalitesini korumayı hedeflediklerini belirten yetkililer, özellikle zeytin sineği, yaprak biti ve mantarı hastalıklara karşı erken tespit ve mücadele yöntemlerinin önemine dikkat çekti. - AYDIN