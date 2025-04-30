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Didim'de Zeytin Bahçelerinde Hastalık ve Zararlı Kontrolleri Gerçekleştirildi

Didim'de Zeytin Bahçelerinde Hastalık ve Zararlı Kontrolleri Gerçekleştirildi
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Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin bahçelerinde hastalık ve zararlılara karşı kontroller yaparak üreticileri bilgilendirdi. Zeytin verimliliğinin artırılması ve ürün kalitesinin korunması hedefleniyor.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından zeytin bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçedeki çeşitli mahallelerde bulunan zeytinliklerde yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde, zeytin ağaçlarında görülebilecek hastalık ve zararlılara karşı gözlemler yapılarak üreticilere bilgilendirme yapıldı. Yapılan saha çalışmalarıyla zeytin verimliliğini artırmayı ve ürün kalitesini korumayı hedeflediklerini belirten yetkililer, özellikle zeytin sineği, yaprak biti ve mantarı hastalıklara karşı erken tespit ve mücadele yöntemlerinin önemine dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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