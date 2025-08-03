Didim'de Gece Gıda Denetimleri Yapıldı

Didim'de Gece Gıda Denetimleri Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sağlıklı gıdaya ulaşım için gece saatlerinde işletmelere yönelik denetim yaptı. Hijyen kuralları ve ürün muhafaza şartları titizlikle incelendi.

Aydın'ın Didim ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gece saatlerinde işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gece boyunca süren kontrollerde; özellikle üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde hijyen kuralları, ürünlerin muhafaza şartları ve mevzuata uygunluk kriterleri titizlikle incelendi. Vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı işletmeler uyarıldı. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gıda denetim ve kontrol ekiplerimiz tarafından 5996 sayılı kanun kapsamında gece işletmelere denetimler gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, gıda güvenliği ve halk sağlığı için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu! İşte anlaşılan şartlar

Kamu işçisinin zam oranı belli oldu! İşte anlaşılan şartlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle 264 kişi hayatını kaybetti

Avrupa ülkesinde kabus! 1 haftada 300'e yakın kişi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.