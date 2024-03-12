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DHMİ Teftiş Kurulu'na yeni müfettiş yardımcıları atandı

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Teftiş Kurulu'nda görev yapacak olan yeni müfettiş yardımcıları yemin ederek görevlerine başladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Teftiş Kurulu Yönetmeliği çerçevesinde yapılan yazılı ve sözlü sınavı sonucunda başarılı olan ve ataması yapılan müfettiş yardımcıları Tuğçe Özdemir, Batıkan Burak Karadeniz, Barış Kasap ve Selim İşler yemin ederek görevlerine başladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Teftiş Kurulu Yönetmeliği çerçevesinde yapılan yazılı ve sözlü sınavı sonucunda başarılı olan ve ataması yapılan müfettiş yardımcıları, Tuğçe Özdemir, Batıkan Burak Karadeniz, Barış Kasap ve Selim İşler yemin töreni düzenlendi. Genel Müdürlük binasındaki Mavi Salonda yapılan yemin töreninde, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından söz alan Teftiş Kurulu Başkanı Erdinç Kahraman 2019, 2021 ve 2023 yıllarında gerçekleştirilen yarışma sınavlarının ardından yapılan atamalarla, Teftiş Kurulunun çok daha güçlü bir yapıya kavuşturulduğunu ifade etti. Kahraman, Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nde 3 şubat 2021'de yapılan değişiklikle, mühendislik eğitimi almış müfettiş yardımcılarının da Teftiş Kuruluna katılımının sağlandığını böylelikle önemli bir eksikliğin giderildiğini söyledi. Kahraman, yeni atanan müfettiş yardımcılarına başarı dileğinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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