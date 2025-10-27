Devrekli Öğrenci Badminton Yarışmasında İkincilik Elde Etti

Zonguldak'ta yapılan Badminton yarışmasında Devrekli öğrenci ikinci oldu

Zonguldak İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Badminton Turnuvası bu yıl ikincisi gerçekleştirilirken, yarışmalarda Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 5.sınıf öğrencilerinden Ayşe Ela Çayırlı ikinciliği elde etti.

Zonguldak'ta gerçekleştirilen ve ile bağlı ilçelerden yarışmalara katılan 35 yarışmacı arasından karşılaşmalarda ikinciliği elde eden öğrencisini tebrik eden Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İsmail Öztürk," İlimizde gerçekleştirilen Badminton yarışmalarında ikinciliği elde eden öğrencimiz Ayşe Ela Çayırlı'yı tebrik ediyorum. Bu yarışmalarda hem iyi bir derce elde etti hem de ilçemizde faaliyet gösteren okulumuzun sesini duyurmayı başardı öğrencimizi ve öğrencimizi yetiştiren arkadaşlarımızın başarıların devamını diliyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK