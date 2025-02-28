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Devrek'te Geleneksel Baston Üretimi Sürüyor

Devrek'te Geleneksel Baston Üretimi Sürüyor
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde el işçiliğiyle baston üreten Mithat Güllüoğlu, teknolojiye direnerek geleneksel sanatı yaşatmaya çalışıyor. Bastonları 20 bin liraya kadar alıcı bulurken, destek beklediğini dile getiriyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, el işçiliğiyle baston üretimi yapan 39 yaşındaki Mithat Güllüoğlu, mesleğini çocukluğundan bu yana büyük bir tutkuyla sürdürüyor. Gülüoğlu'nun kartal, yılan, kurt figürleriyle süslediği bastonlar 20 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Eski Cami Sokak'taki Bastoncular Çarşısı'nda çalışan Güllüoğlu, bir yıl boyunca dinlendirdiği kızılcık ağacından yapılan bastonlarını 750 ila 20 bin lira arasında satışa sunuyor. Güllüoğlu, mesleğe adım atış sürecini şu sözlerle anlattı:

"Çocukluğumuzdan bugüne bu mesleği yapıyorum. Gerçek ustalar ağabeylerimdi. Onların yanında görerek denedim. Baktım, bende de yetenek varmış. Baston yapmaya başladım. Ağacı elime alıyorum, ne çizersem, ne istersem tamamen hayal gücümle alakalı o figürü yapabiliyorum."

Teknolojiye direnerek geleneksel sanatı yaşatıyor

Tamamen el işçiliğiyle baston ürettiğini vurgulayan Güllüoğlu, makine kullanmadıklarını belirterek, "Biz el emeği işçilik yapıyoruz. Yaptığımız bastonlar tamamen el işçiliğiyle oluyor. Teknolojiye de direniyoruz. Teknoloji ile de mücadele ediyoruz. Destek göremiyoruz. Kendi çabalarımızla mesleği ayakta tutmaya çalışıyoruz. Destek bekliyoruz" dedi.

Sanatını icra ederken bastonlara hayvan figürleri işleyen Güllüoğlu, iguana, kaplumbağa, yılan, kurt, salyangoz, at, köpek, kartal, leylek ve kurbağa gibi farklı motiflerle ürünlerine sanatsal bir dokunuş katıyor.

Geleneksel baston yapımını yaşatmak için mücadele eden Güllüoğlu, mesleğinin gelecek nesillere aktarılması için destek çağrısında bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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