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52 yıllık saat tamircisi teknolojiye direniyor

52 yıllık saat tamircisi teknolojiye direniyor
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 52 yıldır saat tamirciliği yapan Mehmet Altunsoy, çırak bulamadığı için mesleğin bitme aşamasına geldiğini belirtti. Eskiden 7 atölye varken şimdi 3'e düştüğünü söyleyen usta, teknolojiye rağmen ayakta kalmaya çalışıyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 52 yıldan bu yana saat tamirciliği yapan Mehmet Altunsoy isimli usta gelişen teknolojiye rağmen ayakta kalmaya devam ediyor.

Devrek'te 52 yıldan bu yana saat tamirciliği yapan Mehmet Altunsoy(66) isimli usta yeni elemanların yetişmemesinden dolayı artık saat tamir mesleğinin tamamen bitme aşamasına geldiğini söyledi. Konuyla ilgili konuşan Altunsoy, "Eskiden her sanatta olduğu gibi saat tamirciliğinde de çıraklar yetiştirilir ve kademe kadem ustalığa doğru yol alırdı. Eskiden Devrek'te 7 tane saat tamir atölyesi vardı ve o dönemlerde herkes para kazanıyordu. Şimdi bu sayı 3'e kadar düştü sebebi eleman yetişmemesi. Ben yıllardır çırak arıyorum ama maalesef bulamıyorum. Bir zamanlar ilçedeki sanat okulunda bu meslekle ilgili bir birim açılması planlanıyordu o yıllarda bana geldiler okulumuzda bu meslekle ilgili öğrencilerimize ders verilsin diye bende tabi ki memnuniyetle dememe rağmen her nedense sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı o yıllarda konu da kapanmış oldu. Dediğim gibi artık teknolojiye adeta direniyoruz ne eski insanlar kaldı ne de eski saatler her şey dijital hele geldi bundan on yıl sonra bu tür meslekler mumla aranacak hale gelecek çünkü yetişen usta yok " diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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