Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan TÜİK Önünde Eylem

Devlet Memurları Konfederasyonu, 2026-2027 yılı 8. Dönem Toplu Sözleşme kararına karşı TÜİK önünde eylem düzenledi. Eylemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) göreve çağıran Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, emekli ve emekli memurların geçim zorluğunu dile getirerek, sendika olarak taleplerini açıkladı.

"İnsan olmanın gereği, zulme karşı susmamaktır"

Konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına değinen Cengiz, İsrail'in 2 senedir uyguladığı abluka ve soykırıma tepki göstererek, millet olarak bu soykırımın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. Cengiz, "İnsan olmanın gereği, zulme karşı susmamaktır. Bugün Filistin'de ve özellikle Gazze'de yaşananlar yalnızca bölgesel bir mesele değil, tüm insanlığın ortak sınavıdır. Siviller, özellikle çocuklar ve kadınlar uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiği saldırılarla yaşamlarını yitirmektedir. Evler yıkılmakta, hastaneler hedef alınmakta, eğitim kurumları yok edilmekte, halk hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bu tablo insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmektedir" dedi.

"8. Dönem Toplu Sözleşme'nin heba edilmesinin hayal kırıklığını yaşıyoruz"

Cengiz, Devlet Memurları Sendikası olarak 8. Dönem Toplu Sözleşme şartlarını büyük umutlarla beklediklerini fakat hüsrana uğradıklarını vurgulayarak, "8. Dönem Toplu Sözleşme'nin yetkili konfederasyonların beceriksizliği nedeniyle heba edilmesinin hayal kırıklığını yaşıyoruz. TBMM'nin çıkaracağı kanunlar ile bu gidişata dur denmesini istiyoruz. TÜİK tarafından bugün açıklanan 3.23 eylül ayı enflasyon oranıyla kira artışına dahi yetmeyen yüzde 5'lik maaş artışının şimdiden sıfırlandığını net olarak görüyoruz. Yıl sonuna daha 3 ay varken, yüzde 2.38 oranında enflasyon farkı çıktığını görüyor. Bir de bunun üzerine gelecek 3 aylık enflasyonu düşünerek ürküyoruz, korkuyoruz. Tam 2 yıl önce burada TÜİK yetkililerine bir talep iletmiştik. Alışverişinizi nereden yapıyorsanız bize de söyleyin, biz de oradan ihtiyaçlarımızı karşılayalım. 2 yıldır bir cevap alamadık. Tekrar talep ediyoruz ve halen bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Geçim için adeta kıvranıyoruz"

Memur ve memur emeklisinin diğer çalışanlara göre eşit haklara sahip olmadığını ve adil bir ücret için eylemlerine devam edeceklerini belirten Cengiz, "AR-GE birimimizin tespitlerine göre eylül ayı açlık sınırının 30 bin 102 liraya, yoksulluk sınırının ise 91 bin 304 liraya ulaştığı bugünlerde 56 bin 774 lira ortalama memur maaşı ve 23 bin 755 lira ortalama emekli maaşı için yaşam mücadelesi veriliyor. Geçim için adeta kıvranıyoruz. Enflasyon verilerine de güvenmiyoruz. 111 lira artışı kazanım gibi gösteren toplu sözleşme açıklamalarına da inanmıyoruz" diye konuştu.

"Acilen memur ve memur emeklilerine yüzde 30 refah payı verilmeli"

Cengiz, daha adil bir gelir adaleti istediklerini belirterek, taleplerini şöyle sıraladı:

"Acilen memur ve emeklilerinin taban aylıklarına yansıyacak şekilde en az yüzde 30 refah payı verilmesi için kanuni düzenleme yapılmasını, aynı düzenleme kapsamında memurlara yılda 2 defa bayram ikramiyesi, aylık 15 bin lira büyükşehir ve lojman tazminatı, 10 bin lira aile, 5 bin lira çocuk, 20 bin lira doğum ve 40 bin lira ölüm yardımı, ücretsiz öğle yemeği verilmesini, vergi diliminin yüzde 15 olarak sabitlenmesini, böylelikle gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesini istiyoruz. Aynı şekilde 5510 Sayılı Kanun'a göre işe alınan memurlar ile 1 Ekim 2008 tarihinden sonra işe alınan memurların emekli maaşı bağlama sisteminin eşitlenmesini ve kademeli emeklilik sisteminin getirilmesini, sözleşmeli personelin kadroya geçme süresinin 3+1'den 1+1'e indirilmesini, mülakat sınavlarının kaldırılmasını tüm memurlara disiplin affı getirilmesini talep ediyoruz."

