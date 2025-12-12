Deve güreşlerinin geleceğini aşılama oranı belirleyecek

Haberler

Ege'nin geleneksel deve güreşleri, düşük aşılama oranları nedeniyle bu yıl ertelendi. Güreşlerin yeniden başlaması için aşılama çalışmalarının hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Ege'nin yüzyıllardır süregelen kültürel mirası olan deve güreşleri, bu yıl şap hastalığı nedeniyle ertelenirken, gözler aşılama çalışmalarına çevrildi. Aydın ve çevre illerde büyük bir toplumsal karşılığı bulunan, hem gelenek hem de ekonomik canlılık sağlayan güreşlerin başlaması aşılama oranlarının yükselmesine bağlı olduğu açıklandı.

Deve güreşi sezonunda yaşanan belirsizlik, aşılama oranlarının düşük seviyelerde kalması nedeniyle devam ediyor. Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından güreşlerin neden ertelendiği ve hangi şartlarda başlayabileceği konusunda son durumu açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre, ertelemenin sebebi doğrudan deve şapı değil; hayvanların nakliye sürecinde hastalığı taşıyabilme riski olarak kaydedildi. Ülke genelinde birinci aşılama tamamlanırken, ikinci aşılama oranının il bazında yaklaşık yüzde 50 seviyesinde olduğu, güreşlerin yapılabilmesi için bu oranın yüzde 85-90'a ulaşmasının zorunlu olduğu bildirildi. Federasyon, özellikle kıyı Ege'deki il ve ilçelerde yetiştiricilerin hem kendi develeri hem de bulundukları yerleşimlerdeki diğer hayvanlar için ilçe tarım müdürlüklerine acilen aşılama talebinde bulunması gerektiğini belirtti. Çalışmaların hızlı ilerlemesi halinde, 16 Aralık'tan itibaren bakanlık nezdinde yeni görüşmelerin başlayacağı ifade edildi. İl ve ilçe tarım müdürlükleriyle koordineli yürütülen sürecin bir an önce tamamlanması gerektiğine dikkat çeken federasyon, güreşlerin yapılmasını isteyen tüm yetiştiricilere "ivedi şekilde aşılama sürecine destek verin" çağrısında bulundu.

Tarım Bakan Yardımcısı Ahmet Günen ve Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik ile yapılan son görüşmelerde de sürecin bu yönde ilerlemesinin öngörüldüğü aktarıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
