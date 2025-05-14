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DESOB Başkanı Erbeği, Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Önemini Vurguladı

DESOB Başkanı Erbeği, Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Önemini Vurguladı
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Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, mesleki yeterlilik belgelerinin önemine dikkat çekerek, esnafların bu belgeleri temin etmesi gerektiğini ifade etti. Acıpayam Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen törende belgelerini alan kursiyerler de katıldı.

DESOB Başkanı Erbeği'den yeterlilik belgesi uyarısı

DENİZLİ - Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Acıpayam Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen törende yaptığı açıklamada, mesleği yeterlilik belgelerinin önemine dikkat çekerek, gerekli belgelerin en kısa süre de temin edilmesi gerektiğinin belirtti.

Acıpayam Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen emlak ve galeri sektörlerine yönelik mesleki yeterlilik kurslarında başarılı olan kursiyerler için tören düzenlendi. Törene Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, DESOB Yönetim Kurulu üyesi Serinhisar Manavlar ve Sebzeciler Odası Başkanı Ali Özcan, DESOB Yönetim Kurulu üyesi Acıpayam Esnaf Odası Başkanı Ahad Makal katıldı.

Belge zorunluluğu olan sektörlere uyarı

Düzenlenen törende konuşma yapan Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, yeni yönetmelikler ile bir çok meslekte mesleki yeterlilik belgesinin artık zorunluğu olduğuna dikkat çekerek "Mesleklerimizin faaliyetlerini daha iyi sürmesi ve mesleki değerleri yaşatması adına Mesleki Yeterlilik Belgeleri artık zorunlu hale gelmeye başlamıştır. Bazı belgeler iş yeri açmak için bile önem arz etmektedir. Esnaflarımız yaptıkları mesleklere göre istenilen Mesleki Yeterlilik Belgelerini temin etmeli ve yılı geldiğinde yenilemelidir. Mesleklerimizin gelişimi ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyum sağlaması açısında bu belgeler hem önemlidir, hemde zorunlu olduğu için esnaflarımızın ceza ile karşı karşıya kalmalarını istemeyiz. Bu anlamda ilçesindeki esnaflara belgelerini temin etmeleri konusunda gerek kurs açan, gerek sınav imkanı veren ve sınavı geçen kursiyerlere belgelerini almaları imkanını veren Acıpayam Esnaf ve Sanatkarlar Odamıza, Başkanımız ve aynı zamanda DESOB Yönetim Kurulu üyesi olan Ahad Makal ve ekibine esnaflarımız adına teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim" dedi.

Konuşmaların ardından Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği tarafından mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan kursiyerlere belgeleri verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL AŞKAR - Yerel
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