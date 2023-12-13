Üye Girişi
Haberler

Depremzedeler Balıkçılık Yaparak Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Seher Aşker ve Çiğdem Okur, deprem sonrası balıkçılık yaparak aile ekonomisine destek oluyor. Ağ örerek balık tutan ve satan kadınlar, yaşadıkları acıları unutmaya çalışıyorlar.

Depremzede kadınlar balıkçılık yaparak ile aile ekonomisine katkı sağlıyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Seher Aşker, ve 35 yaşındaki Çiğdem Okur balıkçılık yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Depremlerde evlerini kaybeden Seher Aşker ve Çiğdem Okur, Tekebaşı Mahallesi'nde balıkçı ağları örerek hem depremi unutmaya çalışıyorlar, hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

3 çocuk annesi 47 yaşındaki Seher Aşker, "9 yaşından beri ailem ile beraber denizde balıkçılık yapıyorum. İsterim ki ağ işini öğrendikten sonra herkese öğreteyim. Bu mesleği devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Erkeklerin ve kadınların yaptığı iş eşittir, nasıl abim ağ çekiyorsa ben de çekiyorum. Ben bu işi yapmam, ben bu işi yapıyorum diye bir şey yok. Anca beraber kanca beraber. Bu işten kazancımız eve ekmek getirebilecek kadar" dedi.

Aşker, "Depremden sonra büyük acılar çektik ve bir şekilde tutunmaya çalıştık ama yılmadık tekrardan ağ örmeye başladık ve sadece ağ örmüyorum balığa çıkıyorum tuttuğum balıkları da tezgaha koyup satıyorum ve bu şekilde aileye katkı sağlıyorum" diye konuştu.

2 çocuk annesi 35 yaşındaki Çiğdem Okur ise, "15 yaşından beri balıkçılık yapıyorum. Bende bu işi babamdan öğrendim. Ağ örüyorum deprem den önce yoğun çalışıyordum deprem de evimi eşyalarımı kaybettim ama yine de yılmadım bu işi yapmaya devam ettim. Günlük olarak bu işi yaparak aileye katkı sağlamaya devam ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkçılık Samandağ Deprem Hatay Balıkçılık Deprem Genel Yerel Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle! Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (140. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Faruk Koca Fahrettin Koca kardeş mi? Faruk Koca ve Fahrettin Koca arasında akrabalık var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (7. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı iddiaları doğru mu? BUGÜN (13 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 13 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Süper Lig maçları ertelendi mi? Süper Lig maçların ertelendi mi, iptal mi edildi? Süper lig ne zamana kadar ertelendi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title