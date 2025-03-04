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Denizli Valisi Coşkun, Huzurevi Sakinleriyle İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi

Denizli Valisi Coşkun, Huzurevi Sakinleriyle İftar Yemeğinde Bir Araya Geldi
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Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ramazan ayı dolayısıyla huzurevi sakinleriyle düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelerek, yaşlıların toplumdaki değerini vurguladı. Ayrıca, Türkiye Şampiyonu olan Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Takımı'na ödüllerini sundu.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar yemeğinde huzurevi sakimleri ile bir araya geldi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ramazan ayında Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar yemeğinde huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Vali Coşkun, huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti ve Ramazan'ın manevi havasını birlikte paylaştı. İftar öncesinde bir konuşma yapan Vali Coşkun, bu özel ayda huzurevi sakinleriyle birlikte olmanın kendisini son derece mutlu ettiğini belirterek, Ramazan'ın paylaşma, yardımlaşma ve sevgi gibi değerleri pekiştiren önemli bir dönem olduğunu vurguladı. Vali Coşkun, yaşlıların toplum için çok değerli bireyler olduğunu ifade ederek, onların huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak için her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Vali Coşkun, iftar yemeği sırasında ayrıca, "Yetişkin Gençler Bocce Ligi" müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olan Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Takımı'nı da unutmadı. Şampiyonlukları nedeniyle huzurevi takımına teşekkür eden Vali Coşkun, takımın sporculardan oluşan oyuncularına plaketlerini takdim etti. Vali Coşkun, şampiyonluklarından dolayı tüm oyuncuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen yemeğe; Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran ile huzurevi sakinleri kıymetli büyüklerimiz katıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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