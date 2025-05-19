Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı coşkuyla kutlandı
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Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı coşkuyla kutlandı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Denizli'de sabah saatlerinde Valilik Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

DENİZLİ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Denizli'de sabah saatlerinde Valilik Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Ardından bando eşliğinde protokol, sporcular ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleşti.

Bu sene 106. yıldönümü kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Denizli Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda gerçekleşti. 19 Mayıs Pazartesi günü saat 09.30'da yapılan resmi kutlamada Valilik önünde bulunan Atatürk anıtına Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan tarafından çelenk sunumu yapıldı. Çelenk sunumunun hemen ardından bandolar eşliğinde Gazi Bulvarından 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Kortejde sporcu gençler 120 metre uzunluğunda Türk Bayrağını elden ele taşıdı. Protokol başta olmak üzere Gençlik Merkezi üyesi gençler, sporcular ve vatandaşlarında eşlik ettiği yürüyüşün ardından kutlamalar, 15 Temmuz Şehitler Meydanında kurulan alanda devam etti. Sporcu grupları tarafından sergilenen sportif gösterileri vatandaşların beğenini topladı.

"19 Mayıs coşkusu sonsuza kadar devam edecek"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamalar günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar, gençlerin okuduğu şiirler, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençlerin Ata'ya Cevabı ile devam etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, yaptığı konuşmada 106 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919"da Milli Mücadele için Samsun'a attığı ilk adımın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adım olduğunu belirtti. Türkiye'nin değerlerine sımsıkı bağlı gençlerle geleceğe yürümenin, bu yolda onlarla yol arkadaşlığı yapmanın büyük bir gurur vesilesi olduğunu ifade eden Erdoğan, Denizli'de 15 Mayıs'ta Milli Mücadele Günü'yle başlayan coşkunun 19 Mayıs'ta hiç eksilmeden devam ettiğini ve sonsuza kadar devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL AŞKAR - Yerel
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