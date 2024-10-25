Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Milli Sporcularla Bir Araya Geldi

Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri milli sporcularla buluştu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Nesilden Nesile Projesi" kapsamında denetim ve takibi yapılan yükümlüler ile Çorum sporuna büyük katkılar sunan, profesyonel ve milli sporcularla bir araya geldi.

Programa Çorum Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Uzmanı İsmet Alagöz, Judo Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Üstündağ, milli judocu ve antrenör Hakan Taştan, futbol antrenörü Remzi Karahan, Denetimli Serbestlik Müdürü Nedim Kılıç, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve yükümlüler katıldı.

Kendi branşlarında Çorum'u ve ülkemizi gururla temsil eden, ulusal ve uluslararası başarılar elde elden katılımcılar, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülere, sporun insan hayatındaki önemini, kendi hayatlarında yaşadıkları zorluklar, bu zorluklarla mücadele ederek elde ettikleri başarılar ve spor yapmanın önemini yükümlülerle paylaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Denetimli Serbestlik Yükümlüleri ve Sporcularımızla düzenlenen bu etkinlikte toplumla bütünleşmeleri için katkı sağlama, olumlu sosyal davranış geliştirmeleri için örnek rol-model oluşturmak, kendilerinin veya aile bireylerinin ilgi alanını güçlendirerek kişisel ve sportif gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlandı" ifadelerine yer verildi.

Program sonunda milli sporcular yükümlüler tarafından sorulan soruları yanıtladı. - ÇORUM