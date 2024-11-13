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Denetimli Serbestlik Kapsamında Satranç Eğitimi Projesi Başladı

Denetimli Serbestlik Kapsamında Satranç Eğitimi Projesi Başladı
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Manisa'da denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlüler için 'Benim hamlem benim geleceğim' projesi ile satranç eğitimi verilmeye başlandı. Proje, kişisel gelişim ve sosyal rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Satranç Federasyonu Manisa İl Temsilciliği iş birliğinde denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülere yönelik "Benim hamlem benim geleceğim" projesi başladı. Proje kapsamında satranç eğitimi alan denetimli serbestlik yükümlüleri için sporcu lisansı düzenlenecek ve ayrıca yükümlülerin satrançta antrenörlük, hakemlik, eğitmenlik gibi mesleklere yönlendirilmesi sağlanacak.

Manisa'da denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlülere satranç eğitimi verilmeye başlandı. "Benim hamlem benim geleceğim" projesiyle yükümlülerin hem kişisel gelişimlerine hem de sosyal rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlayacak satranç eğitimleri düşünmeyi ve planlamayı teşvik ederek kişisel gelişim ve rehabilitasyon süreçlerine doğrudan destek sağlayacak.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteklediği "Benim hamlem benim geleceğim" projesi kapsamında satranç eğitimi alan denetimli serbestlik yükümlüleri için sporcu lisansı düzenlenecek. Ayrıca yükümlülerin satrançta antrenörlük, hakemlik, eğitmenlik gibi mesleklere yönlendirilmesi hedefleniyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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