Demircilik Mesleği Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Ordu'da körük ocağının başında dövülen demirden tarım aletleri üreten Cemil Döner, babasından öğrendiği mesleğini 38 yıldır sürdürüyor. Babadan kalma demirci ocağını yaşatmak için mücadele veren Döner, son çırağın kendisi olduğunu belirterek, mesleğin yok olmaya yüz tuttuğunu ifade ediyor.

Küçük yaşlarda babasının yanında çırak olarak demirciliğe başlayan Cemil Döner (48) adeta ateş, demir ve çekiçle büyüdü. Günümüzde teknoloji ve makineleşme birçok zanaatın son bulmasına neden olurken Cemil Döner, 38 yıldan bu yana ürettikleri tarım aletlerine halen ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle mesleği yaşattığını belirtiyor. Meslekte çırak yetişmediğini kaydeden Döner, mesleğin her geçen gün azaldığını ifade etti.

İş yerinde sıcaklığı bin derecelere kadar ulaşan ocakta demiri işlediklerini ve döverek tarım ürünleri yaptıklarını aktaran Döner, 'Tarımsal üretim artsa da Samsun ile Artvin arası sadece bizim gözlemlediğimiz kadarıyla bu mesleğe muhtaç. Arazi yapısı dolayısıyla bizim yaptığımız ürünlere ihtiyaç duyuluyor. Ancak 38 yıldan bu yana yapıyorum ve son çırak benim. Artık benden sonrası şu anda maalesef yok" dedi.

"Zamanında hem okudum hem meslek öğrendim"

Kendi kuşağından çok az kişinin bu işi sürdürdüğünü belirten Döner, demircilik mesleğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, "Gördüğümüz kadarıyla da artık yavaş yavaş yok oluyoruz. Bu bende baba mesleği, bu nedenle erken yaşlarda öğrendim. Zamanında hem okudum, hem de meslek öğrendim ama meslek devam etmiyor. Tüm zorluklarla birlikte artık yeni nesil meslekten soğuyor, ayrıldılar ve iş yerlerini kapatanlar oldu. Hem meslek azaldı, hem de ustalar bitme aşamasında" diye konuştu.

"Ürünlerimize talep var"

Zor şartlara rağmen üretmeye devam ettiğini belirten Döner, bölge halkının el emeğiyle üretilen tarım aletlerine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Döner, "Bizim ürünlerimize gerçekten yüksek bir talep var, bireysel çalıştığımız halde bölgenin dışına çıktığımız da oluyor, farklı illerden talep alıyoruz. Ben yaklaşık 40 yıldan bu yana mesleğimi yapıyorum, hayatımı idame ettirecek, kimseye muhtaç olmayacak kadar çalıştık, ürettik, güzel olan kısmı da var. Daha büyütmek için insan gücüne çok ihtiyaç var. Bu meslekte insan gücü en başta geliyor, ne kadar makineleşsek bile insan gücü çok önemli" ifadelerine yer verdi. - ORDU