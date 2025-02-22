Demirci'de Fotoğrafçı Ali Özkahraman'ın Eşsiz Para Koleksiyonu

Manisa'nın Demirci ilçesinde yıllardır fotoğrafçılık mesleğini sürdüren 63 yaşındaki Ali Özkahraman, iş yerinde yıllardır farklı ülkelerin paralarından oluşturduğu koleksiyonu müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki fotoğrafçı Ali Özkahraman, daha küçük yaşlarda başladığı para koleksiyonunu sürdürüyor. Babasından devraldığı fotoğrafçılık mesleğini sürdüren Özkahraman, aynı zamanda ilçenin hafızası konumunda dükkanında sergilediği koleksiyonla adeta müze görevi görüyor. Ali Özkahraman iş yerinin duvarlarında ilçenin 100 yıllık görsellerini sergilerken, tezgah üzerindeki camın altında da 40 ülkenin metal ve kağıt paralarını sergiliyor.

Para koleksiyonunun yanı sıra fotoğrafçı Ali Özkahraman, yıllardır özenle arşivlediği ilçenin nostalji fotoğraflarından oluşan iki de albüm çıkardı.

Ali Özkahraman'ın oluşturduğu para koleksiyonunda Türk paralarının yanı sıra Polonya, İngiltere, İran, Libya, Filipinler, Irak, Azerbaycan, Yugoslavya, Çin ve Hindistan gibi 40 ülkenin kağıt veya metal paraları yer alıyor.

Noltalji fotoğrafçılığını da sürdürdüğünü belirten Fotoğrafçı Ali Özkahraman, "Günümüz fotoğrafçılığının yanı sıra nostalji fotoğrafçılığını da yıllardır yaşatmaya gayret ediyorum. Eski yıllarda merak saldığım kendime has mütevazı bir para koleksiyonum var iş yerimde. 40 ülkenin kendi para biriminden birer kağıt veya metal paralarla mini bir koleksiyon yaptım. Sergilediğim para koleksiyonuma katkıda bulunanlar da oldu. Maddi bir değeri yok ama bir koleksiyoncu olarak manevi değeri oldukça kıymetli. Müşterilerim geldiklerinde ben fotoğraflarını hazırlarken, onlar da para koleksiyonumu ve duvarlardaki nostalji fotoğraflarını inceliyorlar. Müşterilerim koleksiyonu incelerken çocukluk yıllarındaki eski paraları görünce de duygulanıyorlar" dedi. - MANİSA