İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız

İstanbul'da tipi alarmı! Resmen donacağız
Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti
Trump'tan sürpriz karar! ABD tarihine geçen ismi görevden aldı

Trump, ABD tarihine geçen ismi görevden aldı
Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

19 yaşındaki silahlı saldırgan öğretmeni bu yüzden vurmuş

Demirci'de Fotoğrafçı Ali Özkahraman'ın Eşsiz Para Koleksiyonu

Demirci'de Fotoğrafçı Ali Özkahraman'ın Eşsiz Para Koleksiyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

63 yaşındaki fotoğrafçı Ali Özkahraman, Manisa'nın Demirci ilçesinde yıllardır sürdürdüğü mesleğinin yanı sıra farklı ülkelerin paralarından oluşan koleksiyonunu müşterilerine sunuyor. Dükkanında nostalji fotoğrafları sergileyen Özkahraman, koleksiyonuyla adeta bölgenin hafızası görevini üstleniyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yıllardır fotoğrafçılık mesleğini sürdüren 63 yaşındaki Ali Özkahraman, iş yerinde yıllardır farklı ülkelerin paralarından oluşturduğu koleksiyonu müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki fotoğrafçı Ali Özkahraman, daha küçük yaşlarda başladığı para koleksiyonunu sürdürüyor. Babasından devraldığı fotoğrafçılık mesleğini sürdüren Özkahraman, aynı zamanda ilçenin hafızası konumunda dükkanında sergilediği koleksiyonla adeta müze görevi görüyor. Ali Özkahraman iş yerinin duvarlarında ilçenin 100 yıllık görsellerini sergilerken, tezgah üzerindeki camın altında da 40 ülkenin metal ve kağıt paralarını sergiliyor.

Para koleksiyonunun yanı sıra fotoğrafçı Ali Özkahraman, yıllardır özenle arşivlediği ilçenin nostalji fotoğraflarından oluşan iki de albüm çıkardı.

Ali Özkahraman'ın oluşturduğu para koleksiyonunda Türk paralarının yanı sıra Polonya, İngiltere, İran, Libya, Filipinler, Irak, Azerbaycan, Yugoslavya, Çin ve Hindistan gibi 40 ülkenin kağıt veya metal paraları yer alıyor.

Noltalji fotoğrafçılığını da sürdürdüğünü belirten Fotoğrafçı Ali Özkahraman, "Günümüz fotoğrafçılığının yanı sıra nostalji fotoğrafçılığını da yıllardır yaşatmaya gayret ediyorum. Eski yıllarda merak saldığım kendime has mütevazı bir para koleksiyonum var iş yerimde. 40 ülkenin kendi para biriminden birer kağıt veya metal paralarla mini bir koleksiyon yaptım. Sergilediğim para koleksiyonuma katkıda bulunanlar da oldu. Maddi bir değeri yok ama bir koleksiyoncu olarak manevi değeri oldukça kıymetli. Müşterilerim geldiklerinde ben fotoğraflarını hazırlarken, onlar da para koleksiyonumu ve duvarlardaki nostalji fotoğraflarını inceliyorlar. Müşterilerim koleksiyonu incelerken çocukluk yıllarındaki eski paraları görünce de duygulanıyorlar" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Oval Ofis'teki 145 yıllık tarihi masa "sümük" kurbanı oldu
img

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı
img

Zam tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı

Oval Ofis'teki 145 yıllık tarihi masa "sümük" kurbanı oldu
Bybit CEO'dan korkutucu açıklama: Tarihin en kötü hack saldırısı

Bybit CEO'dan korkutucu açıklama: Tarihin en kötü hack saldırısı
Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi

Evladının can çekiştiği anları saniye saniye izledi
Beşiktaş'ın gönderdiği futbolcu 2 maçta kendine hayran bıraktı

Beşiktaş'ın gönderdiği futbolcu 2 maçta kendine hayran bıraktı
İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar

"Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar"
Süper Lig giderek karışıyor! Bir takımımız maçının tekrar edilmesini istedi

Bir takımımız maçının tekrarını istedi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.