Haberler

Dededen kalma mesleğini geliştirerek rüzgârgülü imalatı yapıyor

Dededen kalma mesleğini geliştirerek rüzgârgülü imalatı yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akhisar'dan Şerafettin Çidam, dededen kalma demircilik mesleğini geliştirerek rüzgargülü imalatına yöneldi. Van'da kurduğu 12 kW'lık sistemle doğa dostu enerjiye katkı sağladı.

VAN (İHA) – Manisa'nın Akhisar ilçesinde 61 yaşındaki Şerafettin Çidam, dededen kalma demircilik mesleğini geliştirerek rüzgargülü imalatına başladı.

Yaklaşık 30 yıldır rüzgargülü sistemiyle uğraşan ve Türkiye'nin birçok ilinde rüzgargülü kurulumu yapan Şerafettin Çidam, Erciş ilçesi Bayramlı köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Nihat Baş isimli üreticiye 12 kW'lık rüzgar gülü ve elektrik enerji sistemini kurdu. Sistemi kuran Şerafettin Çidam, mesleğinin dededen kalma olduğunu belirterek, "Dedem demirciydi. Babam sıcak demirciydi. Ondan sonra abilerim demirciydi. Ben de bu işleri geliştire geliştire rüzgargülü imalatına başladım. 12 kW sistemi Van Erciş'te Nihat beye kurduk. Kurduğumuz bu sistem hibrit sistem. Doğa dostu. Doğayı kirletmiyor. Rüzgarla dönen bir sistem. Vatandaşın kullanımına sunduk" dedi.

Nihat Baş ise elektriğin yetersiz olmasından dolayı doğa dostu rüzgargülünü tercih ettiklerini belirtti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı
Ünlü oyuncudan ödül törenine damga vuran dekolte

Ünlü oyuncudan ödül törenine damga vuran dekolte
Haldun Dormen entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören usta sanatçıdan kötü haber
Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor

Fenerbahçe'de 3. ayrılık kapıda! 7,5 yıl sonra ülkesine dönüyor
İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı! Herkes Ali Yerlikaya'yı etiketliyor

İstanbul'un göbeğinde bayrağımıza saldırı
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor