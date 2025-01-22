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Davos'ta Çevre Aktivistlerinden Trump ve WEF Protestosu

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Dünya Ekonomik Forumu toplantılarının sürdüğü Davos'ta, çevre aktivistleri ABD Başkanı Donald Trump'ı ve WEF'i fosil yakıt politikaları nedeniyle protesto etti. Aktivistler, yenilenebilir enerjiye geçişin önemine dikkat çekti.

Dünya Ekonomik Forumu toplantılarının devam ettiği Davos'ta toplanan çevre aktivistleri fazla gaz ve petrol çıkarmak istediğini kaydettikleri ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Dünya Ekonomik Forumu'nu protesto etti.

Dünya Ekonomik Forumu toplantıları İsviçre'nin Davos kasabasında devam ederken çevrecilerin ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) karşıtlarının protesto eylemlerini sahne oldu. Almanya'nın tanınmış çevre aktivistlerinden Luisa Neubauer ve arkadaşları Davos'ta ikinci kez başkan seçilerek 20 Ocak'ta görevi devralan ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Dünya Ekonomik Forumu'nu protesto etti. Çevre aktivistleri daha fazla gaz ve petrol çıkarmak istediğini kaydettikleri Trump'ı protesto ederek fosil yakıtların yerşne yenilenebilir enerjilerin çevre için önemli olduğunu savundu.

Çevre aktivisti Luisa Neubauer, "Şu anda iklim adaleti ve iklim hedefleri için en büyük tehdit sadece Donald Trump'ın etrafındaki aşırı sağcı fosil yakıt kompleksi değil; aynı zamanda Alman ırkçı parti AfD gibi diğer grupların da çevresinde şekilleniyor. Gezegenimiz, hayatımız, özgürlüğümüz ve güvenliğimiz için en büyük tehlike, oradan yayılan panik. Bu panik bilinçli bir şekilde yayılıyor, büyük vaatler verilerek devasa bir şov sahnelenerek insanların bunları sorgulamadan kabul etmesi, peşinden gitmesi ve eleştirel düşünme kabiliyetini kaybetmesi bekleniyor. Dünya ekonomisinin yönetimi bu tür şovlara, güçlü adamlara, boş vaatlere ve yüzeysel hesaplara karşı oldukça savunmasız. Yeniden fosil yakıtların öne çıkarılmasına yönelik bu hareketler de bunun bir parçası" ifadelerini kullandı.

WEF Kurucu Başkanı Klaus Schwab'ın fotoğrafının çevresinde etrafında, "sesinizi çıkarmayın", "aşı olun", "sevgi değil savaşın" sloganlarını yazan eylemciler Dünya Ekonomik Forumu'nu da protesto etti. - DAVOS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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