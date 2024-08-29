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Damatlık Ayakkabı Satışları Düşüşte

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Eskişehir'de düğün sezonunun devam etmesine rağmen damatlık ayakkabı satışlarının azaldığı belirtildi. Esnaf, çiftlerin masraftan kaçındığını ve geçtiğimiz yıllara göre satışların düşük olduğunu dile getirdi.

Eskişehir'de ayakkabı esnafı Yakup Güçlü, düğün sezonunun devam etmesine rağmen damatlık ayakkabı satışlarının artmadığını dile getirdi.

Düğün sezonunun başlaması ile birlikte gelin ve damat adayları bütçelerine uygun alışverişlerini gerçekleştirirken, esnaf bu sene satışlarının az olduğunu dile getirdi. Esnaf Yakup Güçlü, çiftlerin masraftan kaçındığını, geçtiğimiz yıllarda satışlarının daha iyi olduğunu belirtti. Sade ve rugan modellerin diğer modellere kıyasla daha çok tercih edildiğini belirten Güçlü, "Genelde gençler spor ve klasik ayakkabıları tercih ediyorlar. Satışların masraflardan dolayı azaldığını söyleyebilirim. Geçtiğimiz sene satışlarımız daha güzel gidiyordu. Erkekler neredeyse her zaman siyah ayakkabı tercih ediyor. Nadirde olsa kahverengi satışlarımız oluyor. Damat adayları en çok siyah rugan ayakkabı tercih ediyor. En az tercih edilen ayakkabı ise klasik modellerden sivri burun olanlar. Sanırım modası geçti. Biz genelde müşterilerimize ayak sağlığı için deri ayakkabı öneriyoruz. Fiyat aralığımız ise 690 lira ila 7 bin 500 lira arasında değişiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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