DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, Osmaniye'de Kentsel Dönüşüm ve İnşaat Sektörünü Değerlendirdi

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Osmaniye Şube Başkanlığı'nı ziyaret ederek kentsel dönüşümden nitelikli iş gücüne kadar pek çok sektörel konuyu değerlendirdi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhitleri Federasyonu (DAİMFED), bölgesel temaslarını sürdürüyor. Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu, Osmaniye Şube Başkanı Abdullah Ulucan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek kentin inşaat sektöründeki mevcut durumu ve karşılaşılan sorunları ele aldı.

"Sahadan gelen her geri bildirim, çözüm politikalarımızı güçlendiriyor"

Ziyaret, DAİMFED Osmaniye Şube Başkanlığı'nda, federasyonun saha temasları kapsamında gerçekleştirildi. Toplantıda Osmaniye Şube Başkanı Abdullah Ulucan ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin yeniden yapılanma sürecinde kritik bir konumda bulunduğunu belirten Karslıoğlu, bölgedeki inşaat sektörünün güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Toplantıda; yapı müteahhitliği sınıflandırmasındaki sorunlar, kentsel ve yerinde dönüşüm uygulamalarında yaşanan aksaklıklar, inşaat malzemelerindeki fiyat artışları ve nitelikli iş gücü açığı ele alındı.

Görüşme, çözüm odaklı bir atmosferde tamamlanırken Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu, şunları söyledi:

"Osmaniye gibi yeniden yapılanma sürecinde olan illerimizde sektörün nabzını yerinde tutmak bizim için büyük önem taşıyor. Sahadan gelen her geri bildirim, çözüm politikalarımızı güçlendiriyor." - ADANA