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Dağcılar Cumhuriyet Bayramı'nı Ağrı Dağı'nda Kutladı

Dağcılar Cumhuriyet Bayramı'nı Ağrı Dağı'nda Kutladı
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Ağrı Dağı'na çıkan 35 dağcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünü zirvede kutlayarak Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı.

"Türkiye'nin Çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'na çıkan bir grup dağcı, Cumhuriyet'in 101'inci yılını zirvede kutladı.

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, bu defa Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönünü nedeniyle bir araya gelen 35 dağcı, bayram sevincini zirve tırmanışıyla taçlandırmak için Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na doğru tırmanışa geçti. Hava şartlarının zorlamasına rağmen zirve tırmanışını tamamlayan grup, zirvede Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı Ağrı Dağı Kültür Yerel Yaşam Tören Doğa Spor

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