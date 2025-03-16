Dağ Köyünden Fırın Patronu Olma Yolculuğu: Deniz Kurutaş

Erzincan'da göç ve imkansızlık nedeniyle ilkokul 1. sınıftan okulu terk etmek zorunda kalan 2 çocuk annesi 38 yaşındaki kadın, dağ köyünden çıkıp açtığı fırında tandır ekmeği yaparak patron oldu. Yanında 10 kadına istihdam sağlayan kadın Erzincan, çevre iller ve yurt dışından gelen tandır ekmeği siparişlerine yetişemez hale geldi.

Erzincan merkez İnönü Mahallesinde bulunan tandır ekmeği fırınında kadınlar ekmeklerini tandırdan kazanıyorlar. Deniz Kurutaş'ın eşiyle birlikte yaklaşık 9 yıl önce kurdukları fırında üretilen tandır ekmeklerine bolca talep var.

Fırında hem patron hem işçi olan Deniz Kurutaş, "Eşimle normal somon fırınında pastacılıkla başladım işe. Sonra kendi işimizi kuralım dedik. Bayağı da talep oldu, güzel oldu. 9 senedir katkısız bir şekilde üretmeye devam ediyoruz. Ben açma makinası da kullanmıyorum. Çünkü metal değdiği zaman ekmeğin özü gidiyor. O yüzden biz ne kadar doğal yaparsak o kadar iyi. Hala geçmişte olduğu gibi merdane kullanıyoruz. Bize, ekmeğin lezzetini nerden aldığımızı soruyorlar, doğal yollardan alıyoruz diyoruz. Annelerimizin köyde yaptığı gibi üretmeye çok dikkat ediyorum" şeklinde konuştu.

Kurutaş tandır ekmeğinin tulum peynirinin yanında olmazsa olmaz olduğunu dile getirerek, meşhur yaprak dönerinin yanında da mutlaka tandır ekmeği tüketildiğini kaydetti.

Fırında çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunan Gülhan Dadaş ise tandır ekmeğinin yapım aşamalarını anlatarak, "Önce yoğuruluyor, sonra kütleniyor. Daha sonra kıvama gelene kadar bekletiliyor. Ardından tandırda birimiz açıp birimiz pişiriyoruz" dedi.

Tandır ekmeğine talebin yoğun olduğunu söyleyen Dadaş, işlerin yoğun olduğunu, yurt dışı ve diğer illerden de sipariş aldıklarını kaydetti.

Geçmişten günümüze uzanan bir gelenek olan ve Erzincan'da dağ köylerinde halen kullanılan tandırlar birbirinden güzel lezzetlerin pişirilmesinde kullanılıyor. Anadolu'da yüzyıllardır kullanıldığı bilinen tandırlarda, kadınlar tarafından geceden mayalanıp sabahın erken saatlerinde hazırlanan hamurlarla Türk kültüründe geniş yer tutan tandır ekmeği pişiriliyor. - ERZİNCAN