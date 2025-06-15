Dadaşlar Düşünce Platformu'ndan YHT Çağrısı

İstanbul'da kurulan Dadaşlar Düşünce Platformu'nun Başkanı Dr. Mücahit Güngör, Erzurum'un kalkınma vizyonu kapsamında yüksek hızlı tren (YHT) projesinin 2026 yılı yatırım programına mutlaka dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

"2025 yılı itibarıyla doğunun kalbi Erzurum artık beklemek değil, hak ettiğini istemek noktasındadır" diyen Dr. Güngör, Erzurum'a ulaşacak yüksek hızlı tren hattının sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda doğu ile batıyı bütünleştiren stratejik bir kalkınma hamlesi olduğunu ifade etti.

Dr. Mücahit Güngör açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'dan Erzurum'a 8 saatlik hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım hattı; üniversiteleri, turizm potansiyeli, genç nüfusu ve sınır ticaretiyle Erzurum'un ayağa kalkışı için büyük bir adımdır. Bu proje; bölgenin üretim, yaşam ve yatırım merkezi olmasına zemin hazırlayacaktır."

Erzurum'un tarihi, coğrafi ve stratejik sorumluluğuna dikkat çeken İstanbul merkezli Dadaşlar Düşünce Platformu, bu projenin daha fazla ertelenmemesi gerektiğini belirterek, Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin 2026 Yılı Yatırım Programı'na alınması için hükümete ve ilgili kurumlara çağrıda bulundu. - ERZURUM