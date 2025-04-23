İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
Deprem anı İstanbul'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında
Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar

Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu arayarak bilgi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu arayarak bilgi...
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu arayarak bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu arayarak bilgi aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.