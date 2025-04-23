Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu arayarak bilgi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu arayarak bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu arayarak bilgi aldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel