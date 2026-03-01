Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Başkanı Al Zahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılar nedeniyle üzüntülerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile bölgedeki son durumu ele aldı. - ANKARA

