Çorum'da Minikler A Kız-Erkek Yüzme Yarışları Heyecanı

Çorum'da düzenlenen Okul Sporları Minikler A Kız-Erkek Yüzme Yarışları'nda öğrenciler kıyasıya mücadele etti.

Çorum'da 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Okul Sporları Minikler A Kız-Erkek Yüzme Yarışları büyük heyecana sahne oldu. 18 okulun katıldığı organizasyonda, Alaca Cumhuriyet İlköğretim Okulu, takım halinde 4. olarak kupa kazandı. Hüseyin Gazi İlköğretim Okulu, takım sıralamasında 5. oldu. Kızlarda takım başarısı olarak Dumlu Pınar İlköğretim Okulu, takım halinde 4. olarak kupa almaya hak kazandı. Ayrıca bireysel derecelerde de Hüseyin Gazi İlköğretim Okulu öğrencisi Yağız Efe Gündoğan, 50 metre ve 100 metre kelebek stil yarışlarında bronz madalya kazanarak kürsüye çıkarken, 100 metre sırtüstü stilde ise 5'inci olmayı başardı. Cumhuriyet İlköğretim Okulu'ndan Miraç Efe Köksal, 100 metre kurbağalama stilde bronz, 100 metre kelebek stilde ise gümüş madalya kazandı. Aynı sporcunun 100 metre sırtüstü yarışını da 6'ncı sırada tamamladığı belirtildi.

Minikler B kategorisinde yarışan Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencisi Ömer Asaf Koç, 50 metre sırtüstü stilde gümüş, 100 metre serbest stilde ve 50 metre serbest stilde ise bronz madalya alarak 30 sporcu arasında önemli bir başarıya imza attı. Dumlu Pınar İlköğretim Okulu'ndan Ömer Selim Gül, 50 metre kelebek stilde gümüş madalya, 100 metre serbest stilde 4'üncülük, 50 metre kurbağalama stilde ise 6'ncılık elde etti. Aynı okuldan Erva Atılgan da 50 metre serbest ve sırtüstü stillerinde ilk 10'a girerek yarışların ilk yarısında dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Yarışmalarda elde edilen dereceler, genç sporcuların gelecek adına umut vadettiğini gösterirken, başarılarından dolayı öğrencilere öğretmenleri ve velilerinden tam destek geldi. - ÇORUM