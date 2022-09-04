Bu lokantada çorba fiyatına 3 kap yemek satılıyor

3 kap yemeği 20 lira satıyor yemekler saatler içinde bitiyor

BURSA Bursa'da bir lokanta 3 kap yemeği 20 liraya satınca yemekleri saatler içinde tükeniyor.

Osmangazi ilçesinde uzun yıllardır hizmet veren bir lokanta artan fiyatlara rağmen 3 kap yemeği 20 liradan satınca büyük ilgi görüyor. Uygun fiyata yemek yemek isteyen vatandaşlar lokantanın yemeklerini saatler içinde tüketiyor. Son zamanlarda gıda fiyatlarındaki artış vatandaşları zorluyordu. Çoğu işletmecilerde artan gıda fiyatlarından dolayı menülerindeki fiyatlarda güncelledi. Osmangazi ilçesinde artan fiyatlara direnen bir lokanta uzun zamandır 3 kap yemeği 20 liradan satamaya devam ediyor. Başka lokantada bu fiyata bir çorba içebilen vatandaşlar 20 liraya 3 kap yemek yiyince günlük 600 kişilik yemek çıkartan işletmenin yemeklerini kısa sürede tüketiyor.

Bu işi para kazanmaktan çok vatandaşa hizmet etmek için yaptıklarını ifade eden İşletmeci Mehmet Özmen, "10 yıldır bu lokantayı işletiyoruz. Her gün lokantamızda 20 çeşit 600 kişilik yemek pişiyor. Fiyatlarımız çok uygun 3 kap yemeği 20 liradan satıyoruz. Bir çorba parasına 3 kap yemek veriyoruz. Fiyatlar uygun olunca büyük talep görüyoruz ve sürümden kazanıyoruz. Yiyenler hayır dua ediyor. Biz önce para kazanmayı değil hizmet etmeyi düşünüyoruz. 600 kişilik yemeğimiz saatler içinde tükeniyor" dedi.