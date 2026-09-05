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Bilecik'te Çocuklara Atlı Spor Sürprizi

Bilecik'te Çocuklara Atlı Spor Sürprizi
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Bilecik'te koruma ve bakım altındaki çocuklar, Atlı Spor Kulübünü ziyaret ederek binicilik sporuyla tanıştı. Atlarla ilgilenip binicilik deneyimi yaşayan çocuklar keyifli bir gün geçirdi. İl Müdürü Nejat İlhan, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal gelişimini desteklediğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Bilecik'te çocuklara atlı spor sürprizi yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Atlı Spor Kulübünü ziyaret ederek binicilik sporuyla tanıştı. Gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, atlarla yakından ilgilenerek vakit geçirdi. Binicilik sporunu deneyimleyen çocuklar, keyifli ve unutulmaz bir gün yaşadı.

Çocukların farklı sosyal ve sportif faaliyetlerle buluşturulmasının önemine dikkat çeken Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın farklı deneyimler kazanmasını ve sosyal gelişimlerini destekleyecek etkinliklerle buluşmalarını çok önemsiyoruz. Bugün onların yüzlerindeki mutluluğa ortak olduk. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan Atlı Spor Kulübüne teşekkür ediyor, çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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