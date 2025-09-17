Haberler

Cizre'de Yüzme Eğitimi Projesi Başlatıldı

Cizre'de Yüzme Eğitimi Projesi Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 18-45 yaş arası vatandaşlara ücretsiz yüzme eğitimi verilecek. Eğitimler, iki haftalık program ile Cizre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı yarı olimpik havuzda gerçekleşecek.

Şırnak'ın Cizre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile kaymakamlık iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında, 18-45 yaş arası kadın ve erkek vatandaşlara ücretsiz yüzme eğitimi verilecek. Eğitimler, yarı olimpik havuzda 2 hafta sürecek.

Cizre Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında, 18-45 yaş arası kadın ve erkek vatandaşlara ücretsiz yüzme eğitimi verilecek. Eğitimler, Cizre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilecek. Katılımcılar, 2 hafta boyunca toplam 8 seanslık eğitime tabi tutulacak. Eğitimler, alanında uzman antrenörler tarafından verilecek ve temel yüzme becerilerini kazandırmayı amaçlayacak. Eğitimlere katılım tamamen ücretsiz olup, vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru yapabilirler.

İlk defa yetişkinler için yüzme eğitimi başlatıldığını belirten yüzme antrenörü İdris Emen, "Eğitimlerimize temmuz ayında başladık. Cizre'de bine yakın çocuğu yüzme ile buluşturduk. İlçe müdürümüzün başlatmış olduğu proje ile havuzumuzu halka buluşturduk. 18 yaş üstü kadın erkek vatandaşlarımıza yüzme eğitimi vererek burada buluşturuyoruz. Yüzme bilmeyen projemize ilk defa Cizre'de 18-45 yaş arası kadın ve erkekler için başlattık. Malumunuz Dicle nehri kıyımızda ve her yıl boğulma vakalarının olması bizi çok üzüyor. Çocuklarının yanında babaların, annelerin yüzme bilmeyişi bizi üzüyordu. İlçe müdürümüzün gayretleri ile projemizi başlattık" dedi.

Yüzme öğrenmeye gelen Süha Kabak, "Yüzme alanında biraz eksiktim, yüzme bilmeyen kalmasın projesi oluşturulduğunu sosyal medyadan gördüm. Birçok tesis gördüm, üniversitede başka şehirlerde gayet güzel ve yeterli bir tesis yapılmış. Uzman hocalarla burada eğitim görüyoruz, bizimle çok ilgileniyorlar. Mutlaka herkesin gelip yüzme öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız

Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
Gürsel Tekin'den Özgür Özel'i çıldırtacak sözler! Her cümlesi ayrı olay

Gürsel Tekin'den Özel'i çıldırtacak sözler! Her cümlesi ayrı olay
Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü

Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü
Benfica ile anlaşan Mourinho'nun Fenerbahçe zamanındaki sözleri tekrar gündemde

Fenerbahçe zamanındaki Benfica sözleri tekrar gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'in avukatı davayı üstlendi, Minguzzi ailesine gelen tehdit mesajları kesildi

"Filden büyük fil avcısı var" dedirten gelişme: Tehditler bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.