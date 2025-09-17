Cizre'de Yüzme Eğitimi Projesi Başlatıldı

Şırnak'ın Cizre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile kaymakamlık iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında, 18-45 yaş arası kadın ve erkek vatandaşlara ücretsiz yüzme eğitimi verilecek. Eğitimler, yarı olimpik havuzda 2 hafta sürecek.

Cizre Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi kapsamında, 18-45 yaş arası kadın ve erkek vatandaşlara ücretsiz yüzme eğitimi verilecek. Eğitimler, Cizre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilecek. Katılımcılar, 2 hafta boyunca toplam 8 seanslık eğitime tabi tutulacak. Eğitimler, alanında uzman antrenörler tarafından verilecek ve temel yüzme becerilerini kazandırmayı amaçlayacak. Eğitimlere katılım tamamen ücretsiz olup, vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru yapabilirler.

İlk defa yetişkinler için yüzme eğitimi başlatıldığını belirten yüzme antrenörü İdris Emen, "Eğitimlerimize temmuz ayında başladık. Cizre'de bine yakın çocuğu yüzme ile buluşturduk. İlçe müdürümüzün başlatmış olduğu proje ile havuzumuzu halka buluşturduk. 18 yaş üstü kadın erkek vatandaşlarımıza yüzme eğitimi vererek burada buluşturuyoruz. Yüzme bilmeyen projemize ilk defa Cizre'de 18-45 yaş arası kadın ve erkekler için başlattık. Malumunuz Dicle nehri kıyımızda ve her yıl boğulma vakalarının olması bizi çok üzüyor. Çocuklarının yanında babaların, annelerin yüzme bilmeyişi bizi üzüyordu. İlçe müdürümüzün gayretleri ile projemizi başlattık" dedi.

Yüzme öğrenmeye gelen Süha Kabak, "Yüzme alanında biraz eksiktim, yüzme bilmeyen kalmasın projesi oluşturulduğunu sosyal medyadan gördüm. Birçok tesis gördüm, üniversitede başka şehirlerde gayet güzel ve yeterli bir tesis yapılmış. Uzman hocalarla burada eğitim görüyoruz, bizimle çok ilgileniyorlar. Mutlaka herkesin gelip yüzme öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. - ŞIRNAK