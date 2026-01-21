Haberler

Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Jiang Xuebin'den ETÜ'ye ziyaret

Çin Halk Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Jiang Xuebin, Erzurum Teknik Üniversitesi'ni ziyaret ederek akademik ve bilimsel iş birliği olanaklarını değerlendirdi. Ziyaret kapsamında ortak araştırma projeleri ve üniversite-sanayi iş birliği konuları ele alındı.

Çin Halk Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyet, Erzurum Teknik Üniversitesi'ni (ETÜ) ziyaret ederek akademik ve bilimsel iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Bir dizi temas ve görüşme gerçekleştirmek üzere Erzurum'da bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Jiang Xuebin, beraberindeki heyetle birlikte ETÜ'yü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında üniversite yönetimiyle yapılan görüşmelerde, iki ülke arasında yükseköğretim ve bilimsel alanlarda geliştirilebilecek iş birliği olanakları ele alındı.

ETÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu ve Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Eyüphan Manay'ın yer aldığı toplantıda, Çin'in farklı bölgelerinde mühendislik alanında uzmanlaşmış üniversiteler ile ETÜ arasında kurulabilecek akademik ve bilimsel iş birliği imkanları değerlendirildi.

Görüşmede özellikle ortak araştırma projeleri, akademik değişim programları ve bilimsel bilgi paylaşımı gibi başlıklar üzerinde durulurken, Çin'de faaliyet gösteren firmalar ile üniversite-sanayi iş birliği kapsamında geliştirilebilecek olası ortaklıklar da gündeme geldi. Taraflar, teknoloji transferi, Ar-Ge çalışmaları ve uygulamalı projeler üzerinden ilerleyebilecek iş birliği modellerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
