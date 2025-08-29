Çilimli'de Gençlik Merkezi Temeli Atıldı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde inşa edilecek olan Gençlik Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Törende konuşan Vali Selçuk Aslan, "Güzel Düzce'mizde gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmamış olacak" dedi.

Düzce'de gençliğe ve spora yönelik yatırımlar çerçevesinde, il genelinde gençlik merkezi bulunmayan tek ilçe olan Çilimli'de de inşaat çalışmalarına başlandı. Çilimli Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine, Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, daire amirleri ve davetliler katıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, gençlik merkezi olmayan tek ilçe Çilimli'de de yatırıma başlandığını belirterek, "Güzel Düzce'mizde gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmamış olacak. Diğer 6 ilçemizde ve il merkezimizde gençlik merkezleri daha hızlı vücut bulmuştu. Bugün güzel ilçemiz Çilimli'de büyük bir yatırımın temellerini atıp, önümüzdeki ilkbaharda hizmete açmak hedefiyle yola çıkıyoruz" dedi.

Çilimli'nin hızla büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğuna dikkat çeken Vali Aslan, kamu hizmetlerinin bu büyümeye paralel olarak planlanması gerektiğini vurguladı. Aslan, "Yerel ve merkezi yönetim ilimizdeki tüm paydaşlarla düşünerek planlarımızı hayata geçirmek zorundayız. Bugün 11 bin nüfusa sahip olan Çilimli, bir 5 yıl sonra bunu katlayacaktır. Bu aşikar bir şekilde görülüyor. Yarını, bugünden planlamak önemli. Biz de sizlerle bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardında okunan dualarla Çilimli Gençlik Merkezi inşaatı temelleri atıldı. İnşaatın 2026 yılı nisan ayında bitirilmesi ve hizmete alınması hedefleniyor. - DÜZCE