Vali Polat, Kütük ev inşaatını inceledi

Doğu Anadolu'nun en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Çıldır Gölü kıyısında, geçtiğimiz yıllarda yanan ve bölgenin simgesi haline gelen Kütük Ev'in yerine inşa edilen yeni tesisin yapımı hızla devam ediyor. Kars Valisi Ziya Polat, inşaat alanında incelemelerde bulunarak projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesi Çanaksu mevkiinde yer alan ve 2023 yılında çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen Kütük Ev, Kars Valiliği koordinesinde, İl Özel İdaresi ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliğiyle küllerinden doğuyor. Yaklaşık 30 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen projeyi yerinde denetleyen Vali Ziya Polat, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

"Turizm markamıza değer katacak"

Vali Polat, Çıldır Gölü'nün sadece Kars'ın değil, Türkiye'nin önemli bir markası olduğunu belirtti. Polat, Çıldır Gölü, kışın atlı kızak, buz altı balıkçılığı, yazın ise eşsiz doğasıyla turizmimizin parlayan yıldızı. Yanan tesisimizin yerine, bölgenin doğal dokusuna uygun, Rusya'dan getirilen özel ağaçlarla inşa edilen yeni kütük evimiz, modern donatısıyla ziyaretçilerimize hizmet verecek. Amacımız, bu önemli yatırımı en kısa sürede tamamlayarak Kars turizminin hizmetine sunmaktır" dedi.

Yeni Kütük Ev projesi, doğaya uyumlu mimarisi ve geniş kapasitesiyle dikkat çekiyor. Tesiste 6 konforlu oda,100 kişilik kapalı ve 140 kişilik açık alan kapasitesi,kafe, çocuk oyun alanları yer alıyor.

Öte yandan Kütük Ev'in tamamlanmasıyla birlikte, Çıldır Gölü çevresindeki günübirlik tesis ihtiyacının karşılanması ve bölgeye gelen turist sayısında ciddi bir artış yaşanması bekleniyor. - KARS