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Çıldır Gölü'nde Yelken Yarışları Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Çıldır Gölü'nde düzenlenen yelken yarışları, vatandaşların yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu. Yarışlara katılan yelkenciler, Karslıları heyecanlandırdı.

Çıldır Gölü'nde yelken yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Yelken yarışlarını izlemek için vatandaşlar, Kütük Ev bölgesine akın etti.

Türkiye Yelken Federasyonu Anadolu Yelken Ligi 1'inci Ayak Kars Optimist Yarışları başladı. Yaklaşık 30 yelkencinin mücadele ettiği yarışların startını Vali Ziya Polat verdi. Yelken yarışlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Polat, "Yelken Federasyonumuzla Optimist Şampiyonası'nın 1'inci ayağını burada yapıyoruz. Bu resmi bir yarışma, önce bunu belirtelim. Bizim buradaki hedefimiz inşallah Kars'ta, Çıldır'da Arpaçay'ımızda Yelken federasyonun resmi yarışlarından bir ayağını her sene burada yapmak. 1'inci hedefimiz bu, 2 kendi çocuğumuzun inşallah seneye burada yarışmasını görmek istiyoruz. Federasyonumuzla eğitimlere başlayacağız. Derneğimizi faaliyete geçireceğiz. Kendi çocuklarımızı burada yetiştireceğiz. Kendi çocuklarımızın seneye burada yarışacağını hep beraber göreceğiz. Bu çocuklarımız Türkiye'nin diğer illerine gidecekler. Çıldır Gölü'nü biz yelken yapılan, kürek yapılan, kano yapılan bir göl haline getirmek istiyoruz" dedi.

Çıldır Gölü'nün mavi sularında mücadele eden yelkenciler, kıyıda bulunan vatandaşları heyecanlandırdı. Yarışmalar Cumartesi günü yapılacak olan final yarışlarıyla son bulacak. Karslıların yoğun ilgi gösterdiği yelken yarışlarında renkli görüntülerde ortaya çıktı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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