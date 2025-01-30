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Çıldır Gölü'nde Buzlu Suda Yüzme Çılgınlığı Devam Ediyor

Çıldır Gölü'nde Buzlu Suda Yüzme Çılgınlığı Devam Ediyor
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Kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Çıldır Gölü, buzlu suya girme akımı ile dikkat çekiyor. Sosyal medyada gündem olan bu tehlikeli aktivite, bölgeye gelen turistlerin yeni maceralarını sürdürmesine neden oluyor.

Kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi olmayı başaran Kars ve Ardahan'ın ortak değer Çıldır Gölü'nde çılgınlıkların ardı arkası kesilmiyor.

Tamamı buzla kaplı göl; geçmiş dönemde üzerinde araçlarla drift gösterileri, buz hokeyi antrenmanları, curling antrenmanları, paten gösterileri gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapmıştı. Çıldır Gölü'nün vazgeçilmezi atlı kızaklar göl üzerinde turlarını atarken, yeni akım hayretle karşılandı.

Genellikle Rusya'da görmeye alışık olunan -20 derecelerde buzlu suya girme çılgınlığı Çıldır'a da sıçradı. Bölgeye gelen yerli turistlerin son günlerdeki denemeleri sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde kadın turistin buzlu suya girdiği anlar sosyal medyadaki sıcaklığını korurken, bugün buz gibi bir görüntü daha kadrajlara yansıdı. Bölgeyi ziyaret eden erkek bir turist -20 derecedeki buzlu suya girerek akımı sürdürdü.

Akımın tehlikeli olup olmadığına dair henüz bir açıklama gelmezken, devam eden akım sonrası Çıldır'ın yeni çılgınlığının ne olacağı merak konusu oldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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