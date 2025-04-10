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Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kültür ve Sanat Yarışmalarında İki Derece Elde Etti

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kültür ve Sanat Yarışmalarında İki Derece Elde Etti
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Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nda 29 takım arasında İl birincisi ve üçüncüsü olarak ödül kazandı. İl Birincisi olan takım Umut Karabıyık, Hatice Fatma Demirci ve Emrah Sarıgül'den, 3. olan takım ise Berat Karataş, Sudenaz Aydemir ve Muhammet Enes Koçak'tan oluşuyor.

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarında Bölge Finalinde 1. ve 3.lük ödülü aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları "Kim Bilir" Bilgi Yarışmasında, Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 2 takımla katılım sağladı. Bu iki takım yarışmalarda 29 takım arasından İl birincisi ve il Üçüncüsü olarak dereceye girdiler. İl Birincisi olan takım Umut Karabıyık, Hatice Fatma Demirci ve Emrah Sarıgül'den oluşurken, Berat Karataş, Sudenaz Aydemir ve Muhammet Enes Koçak'tan oluşan takım ise 3. oldu. - ARDAHAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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