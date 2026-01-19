Konteynerde hayata tutunan sahaf, sokak kedilerini yalnız bırakmadı

Malatya'da konteyner iş yerinde sahaflık yapan Cihan Dede, kışın soğuk günlerinde sokak kedilerine sahip çıkarak yürekleri ısıttı.

6 Şubat depremlerinin ardından iş yerinin yeniden inşa edilmesi nedeniyle konteynere taşınan sahaf Cihan Dede, hem ekmeğini kazanıyor hem de onlarca sokak kedisine barınma imkanı sağlıyor. Yerinde dönüşüm projesi kapsamında dükkanının yıkıldığını belirten Cihan Dede, konteyner iş yerinde hayvanlara bakabilmek için özel bir alan oluşturduğunu söyledi. Dede, "Dükkanımız varken kedilere üst katta bakıyorduk. Şimdi konteynerdeyiz. Hayvanlara bakabilmek için konteynerin yarısını bölüp ufak bir oda yaptık. Su kaplarını, mamasını her şeyini koyduk. Hem ekmeğimi kazanıyorum hem de 22-23 hayvana bakıyorum" dedi.

Sularına zeytin yağı, gözlerine çay demi

Kedilerin sağlık sorunlarıyla da yakından ilgilendiğini ifade eden Dede, hastalanan hayvanları kendi imkanlarıyla tedavi etmeye çalıştığını anlattı. Dede, "Gözleri aktığında ilaçlarını sürüyorum, mamalarına antibiyotiklerini katıyorum. Suları donmasın diye zeytinyağı damlatıyorum. Gözlerini çayın demi ile siliyorum. Her şeyi yapıyorum" şeklinde konuştu.

"Gücüm yettiği kadarıyla bakmaya çalışıyorum, hayırseverler de destek veriyor"

Mama ve veteriner desteği konusunda zaman zaman hayırseverlerin katkı sunduğunu belirten Cihan Dede, "Gücüm yettiği kadarıyla bakmaya çalışıyorum. Bir iş adamı ayda 1-2 torba mama desteği veriyor. Veterinere götürdüğümde zaman zaman onu karşılıyor. Allah da ona bol kazanç versin" ifadelerini kullandı.

Kış şartlarının konteynerde yaşamı daha da zorlaştırdığını dile getiren Dede, kedilerin üşümemesi için geceleri ısıtıcıları açık bıraktığını belirtti. Elektrik faturalarının yüksek geldiğini söyleyen Dede, "Ayda 2 bin 500-3 bin TL elektrik faturası geliyor. İş olursa ödüyoruz. Bazen ödemiyoruz, faturadan dolayı kapanıyor, bir şekilde açtırıyoruz. Bir arkadaşımız mama, diğeri su derken gücümüz yettiği kadarıyla bakıyoruz. Sularımız dondu, hazır su veriyoruz" diye konuştu. - MALATYA