Osmaniyeli Çiftçi Dünya Çiftçiler Günü'nde Konuştu : "Karnımızı Doyurabilirsek Ne Mutlu"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçiler, gübre ve mazot fiyatlarının artışı nedeniyle üretim maliyetlerinin yükseldiğini ve kazanç sağlayamadıklarını ifade etti. Çiftçiler, bu yıl mısır ve buğday fiyatlarının kendilerini kurtarmayacağını belirtirken, artan girdi maliyetleri karşısında geçimlerini sağlamakta zorlandıklarını dile getirdi.

Haber : Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçiler girdi maliyetlerinden dert yanarak, kazanamadıklarını ifade ettiler. Çiftçi Mahmut Ak, "Geçen sene mazotu 45 liraya kullandık, bu sene ise 80 liraya kullanıyoruz. Yarın ne olacağız, ne kazanacağız bilmiyoruz. Çiftçi ancak karın tokluğuyla geçiniyor, karnımızı doyurabilirsek ne mutlu bize" dedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan çiftçi Mahmut Ak, Dünya Çiftçiler Günü'nde hiçbir üreticinin yüzünün gülmediğini ifade etti. Artan gübre ve yakıt fiyatlarına rağmen ürettiği mısırın geçtiğimiz yılın fiyatında olduğunu öne süren Ak, yer fıstığının da geçen yılki fiyattan satıldığını dile getirdi.

Ak, şöyle konuştu:

"Şu anda, yapsak da yapmasak da kazanç elde edemiyoruz. Buğdayın kilosunu geçen sene 13 liraya vermişlerdi, bu sene 13,25–13,75 lira diyorlar ama buğdayın geleceği belli değil. Geçen sene mazotu 45 liraya kullandık, bu sene ise 80 liraya kullanıyoruz. Yarın ne olacağız, ne kazanacağız bilmiyoruz. Çiftçi ancak karın tokluğuyla geçiniyor, karnımızı doyurabilirsek ne mutlu bize. Biz, kiracı olarak tarlayı tutuyoruz, dönümünü 4 bin liraya alıyoruz. Mısır tohumu alıyoruz, torbası 10 bin lira. Gübre alıyoruz, kilosu 34 lira, taban gübresini kilosu 28 liraya alıyoruz. Bir dönümün maliyeti tahminen 13 bin–13 bin 500 liraya geliyor. Ama sonunda ne kalır ne olur bilmiyoruz. Bu sene mısırın kilosu 15 liradan aşağı olursa, çiftçi bitmiş demektir."

"MİLLET BİTTİ, ÇİFTÇİ BİTTİ"

Çiftçi Cemal Kumru da çiftçilikten kazanamadıklarını ifade etti. Gübre, mazot ve tohum masraflarının yüksekliğinden şikayet eden Kumru, "Son 2-3 senedir hiçbir şey kazanamıyoruz. Önceden her sene bir motor, bir araba alabiliyorduk, artık bunu da alamıyoruz. Millet bitti, çiftçi bitti. Her şey çok pahalı, su parası, gübre, mazot başını aldı gitti. Tarlaları ekmek zorundayız, malzemeleri aldık, tarlayı ekmezsek ne yiyeceğiz?" dedi.

"EKMEZSEK PERİŞANIZ, EKSEK KAZANAMIYORUZ"

Çiftçi Merdan Köz de çiftçilerin kazanamadığını vurguladı. Diğer çiftçiler gibi girdi maliyetlerinin yüksekliğini dile getiren Köz, "Yürümeye hal kalmadı. Sağlam bir motorum vardı, o da bozuldu, yaptıracak param yok. Bir emekli maaşı alıyorum, dört ineğe yetecek yeme bile yetmiyor. Ekmezsek perişansız, eksek de kazanamıyoruz. Borç çok; ekmezsek ödeyemeyiz, eksek de kazanamıyoruz. Alacaklıya 'Bu sene ödeyeceğim' diyorum ama aslında kandırmış oluyorum. Malzemeleri aktararak gidiyoruz, bakalım ne olacak" diye konuştu.

Başka bir çiftçi ise, "Bu sene buğdayın kilosu 25 lira da olsa, 30 lira da olsa çiftçiyi kurtarmıyor. Her şey çok pahalı, mazot 80 lira olmuş, gübre bin 600, bin 700 lira olmuş, neyi kurtaracak?" sözleriyle ekonomik zorlukları dile getirdi.

Kaynak: ANKA
