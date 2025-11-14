Çiftçiler Eski Aletlerini Tamir Ettiriyor

Aydın'da uzun yıllardır demircilik yapan Turgay Carım, çiftçilerin artık yeni tarım aleti almak yerine bozulan makineler ve el aletlerini tamir ettirmeyi tercih ettiğini söyledi.

Aydın'da kış aylarının gelmesiyle birlikte çiftçiler tarlalarda mesailerini hız verdi. Üretime ara vermeyen çiftçiler, zeytin hasadından kışlık sebze ekimine kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Tarım aletlerinin sıkça kullanıldığı bu dönemde, bakım ve tamir işleri de hız kazandı. Aydın'ın Efeler ilçesi Baltaköy Mahallesi'ndeki demircilik yapan Turgay Carım bozulan ve eskiyen makineleri ve tarım aletlerini onarıp yeniden kullanıma kazandırıyor.

Carım, eskiden yeni alet almak isteyen çiftçilerin artık tamire yöneldiğini ifade etti. Çiftçilerin günü kurtarmaya çalıştığını belirten Carım, "Eskiden bir parça bozulduğunda hemen yenisi alınırdı. Şimdi maliyetler arttı, çiftçi hesabını çok dikkatli yapıyor. Eski tarım aletlerini yenilemek yerine tamir ettiriyor. Mesela elimde şu anda bir traktör sürgüsü var, onu tamir ediyoruz. Biz elimizden geldiğince onarıyoruz, çiftçi de böylece işine devam edebiliyor" dedi.

Carım, "Sadece tarım aletleriyle sınırlı kalmıyoruz. Demire dayalı ne iş olursa yapıyoruz. Gelirimize bakacak olursak akmasa da damlıyor. Yıllarını bu işe vermiş biri olarak, hem emeğimi hem mesleğimi korumaya çalışıyorum" diye konuştu.

"Çırak bulamıyoruz"

Zanaatkarlığın artık eskisi kadar rağbet görmediğini de dile getiren Carım gençlerin bu tür işlere ilgi duymamasından yakındı. "Şimdilerde çırak bulmak çok zor. Gelen birkaç genç de uzun süre dayanamıyor. Emek isteyen işte çalışmak istemiyorlar. Bizim işimiz sabır işi" diyerek mesleğin geleceğiyle ilgili kaygılarını da dile getirdi. - AYDIN