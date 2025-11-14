Haberler

Çiftçiler Eski Aletlerini Tamir Ettiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da demircilik yapan Turgay Carım, çiftçilerin yeni tarım aletleri almak yerine bozulan makinelerini tamir ettirmeyi tercih ettiğini söyledi. Maliyetlerin artması nedeniyle çiftçiler, eski tarım aletlerini onarıp kullanma yoluna gidiyor.

Aydın'da uzun yıllardır demircilik yapan Turgay Carım, çiftçilerin artık yeni tarım aleti almak yerine bozulan makineler ve el aletlerini tamir ettirmeyi tercih ettiğini söyledi.

Aydın'da kış aylarının gelmesiyle birlikte çiftçiler tarlalarda mesailerini hız verdi. Üretime ara vermeyen çiftçiler, zeytin hasadından kışlık sebze ekimine kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Tarım aletlerinin sıkça kullanıldığı bu dönemde, bakım ve tamir işleri de hız kazandı. Aydın'ın Efeler ilçesi Baltaköy Mahallesi'ndeki demircilik yapan Turgay Carım bozulan ve eskiyen makineleri ve tarım aletlerini onarıp yeniden kullanıma kazandırıyor.

Carım, eskiden yeni alet almak isteyen çiftçilerin artık tamire yöneldiğini ifade etti. Çiftçilerin günü kurtarmaya çalıştığını belirten Carım, "Eskiden bir parça bozulduğunda hemen yenisi alınırdı. Şimdi maliyetler arttı, çiftçi hesabını çok dikkatli yapıyor. Eski tarım aletlerini yenilemek yerine tamir ettiriyor. Mesela elimde şu anda bir traktör sürgüsü var, onu tamir ediyoruz. Biz elimizden geldiğince onarıyoruz, çiftçi de böylece işine devam edebiliyor" dedi.

Carım, "Sadece tarım aletleriyle sınırlı kalmıyoruz. Demire dayalı ne iş olursa yapıyoruz. Gelirimize bakacak olursak akmasa da damlıyor. Yıllarını bu işe vermiş biri olarak, hem emeğimi hem mesleğimi korumaya çalışıyorum" diye konuştu.

"Çırak bulamıyoruz"

Zanaatkarlığın artık eskisi kadar rağbet görmediğini de dile getiren Carım gençlerin bu tür işlere ilgi duymamasından yakındı. "Şimdilerde çırak bulmak çok zor. Gelen birkaç genç de uzun süre dayanamıyor. Emek isteyen işte çalışmak istemiyorlar. Bizim işimiz sabır işi" diyerek mesleğin geleceğiyle ilgili kaygılarını da dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti

Ünlü oyuncu beyzbol sopasıyla çalışanını darbetti
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Muazzez Abacı'nın mal varlığı konuşulurken yakın dostundan açıklama

Muazzez Abacı'nın mirası ne kadar? Gerçek canlı yayında ortaya çıktı
Kağıthane'deki patlamada yeni görüntüler! Yaralanan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı

Patlamada yeni görüntüler! Yaralı kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.