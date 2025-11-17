Çiftçiler Ekonomik Sıkıntılar İçinde: Girdi Maliyetleri ve Borçlar Artıyor

Haber: Taner Özay

(KONYA) - Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel, Kadınhanı ilçesinde şeker pancarı üreticileriyle bir araya gelerek çiftçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları yerinde dinledi. Üreticiler, girdi maliyetlerinin katlanarak arttığını, kredi borçlarının altında ezildiklerini ve birçok çiftçinin traktörüne dahi bankaların ipotek koyduğunu belirtti.

Demirel ile görüşmesi sırasında yaşadığı ekonomik zorlukları dile getiren bir çiftçi, "Burada 60 tane traktör varsa 30 tanesi bankalı, hepsi bankaya rehin. Çiftçi bitti" ifadelerini kullandı.

Başka bir üretici ise ürün fiyatlarının maliyet karşısında eridiğini söyledi. "Çiftçi aç" diyen üretici, "Ben 1 milyon liraya mısır sattım, bin lira kilosu. Allah'tan reva mı bu? Geçen sene DAP gübresi 18 bin liraydı, şimdi 34 bin lira. Bunun içinden çiftçi nasıl çıkacak? Bunu bilen yok" dedi.

"Gerçekten çok fahiş bir artışla karşı karşıyalar"

Çiftçilerin sorunlarını dinleyen İl Başkanı Mehmet Demirel ise en büyük problemin su yetersizliği ve fahiş girdi maliyetleri olduğunu söyleyerek şu şekilde konuştu:

"Pancar alımında izlenen yolu, köylülerimizin karşılaştığı sıkıntıları ve üretimde yaşadıkları sorunları dinledik. En büyük sıkıntıları maalesef su problemi. Su problemi ülkemizde yaygın bir sorun. Bunun yanında köylülerimiz girdi maliyetlerinin yüksekliğinden şikayetçi. Geçen sene 750 liraya alınan gübre ve ilaçlar şimdi bin 750–2 bin 250 liraya yükseldi. Gerçekten çok fahiş bir artışla karşı karşıyalar. Köylüyü dinledikçe içler acısı durum daha net ortaya çıkıyor. Son model traktörlere sahip olduklarını gördük ama köylülerimiz bize dedi ki, 'Maalesef başkanım, bu traktörler bizim değil. Bankalar bu traktörlere ipotek koydu. Biz de ipotekli traktörleri kullanıyoruz'. Ürettikleri ürünle borçlarını ödeyemiyorlar, bankalara olan kredilerini ödeyemiyorlar ve bankacılar artık köylülerin elindeki teçhizata el koyar duruma gelmiş.

Biz buradan yetkililere şunu söylüyoruz, köylüleri bu durumdan kurtarın. Köylümüz milletin efendisidir. Onlar çalışıyor ki ulusal güvenliğimiz sağlansın. Köylü demek, ülkenin güvenliği demek. Önemli olan, köylümüzü faize ve faizli sisteme muhtaç olmaktan kurtarmaktır. Çözüm budur."