Osmaniye'de Ürettiği Soğanı Satamayan Çiftçi, Tarlasını Vatandaşlara Açtı

Haber : Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir çiftçi, ürettiği soğanları satamayınca tarlasını halka açtı. Vatandaşlar, bedava soğan için tarlaya akın etti. Bir vatandaş, "Kuru ekmeğe, soğana muhtaç olduk" derken; bir başka vatandaş, "Başımızdakiler bizi buna muhtaç etti işte, ne yapalım. Ne yapacağız, yiyeceğiz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Harkaçtığı köyünde bir çiftçi, soğan satamadığı soğan tarlasını halka açtı. Yaklaşık 10 dönümlük soğan tarlasına akın eden vatandaşlar, bedava soğan topladı.

ANKA Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan bir vatandaş şunları söyledi:

"Soğan çarşıda 40 lira, burada bedava ama emek edip de toplarsan. Bir haber geldi, 'soğan varmış' dediler. Kuru ekmeğe soğana muhtaç olduk, Mahsuni Şerif diyor."

Bir vatandaş, "Soğan başağı yaptık bedava, adam tarlayı sürmüş, kazanamamış, biz de geldik" derken; bir başka vatandaş ise "Soğan başağı yapıyoruz. Başımızdakiler bizi buna muhtaç etti işte, ne yapalım. Ne yapacağız, yiyeceğiz. Börek, çörek her şeye kullanırız" diye konuştu.

"PAZARDA SOĞAN 40 LİRA"

Eşi emekli olan bir vatandaş, "Soğan topluyorum bedava. Biraz ufak ama güzel yine de. Pazarda soğan 40 lira. Eşim de yeni emekli oldu, maaş yetmiyor. Tarla sahibine de ne diyeyim ki, Allah yardım eylesin. Ekiyor, bir sürü masraf ediyor ama zarar ediyorlar işte. Satamıyor, olmuyor işte, olmamış, küçük" dedi.

Bir vatandaş, "Soğan topluyoruz, ne yapalım, adamın hayrına. Allah razı olsun, atasına, dedesine rahmet. Ekmiş ama satamamış. Alamıyoruz da, çok pahalı. Biz de geldik bugün, bedava. Bir buçuk torba topladım, yeter bana bir seneye kadar, çürümezse. Her yemeğin yanına kullanırım, börek yaparım ama köfteye olmuyor, cıvık oluyor da başka her şeye iyi oluyor. Geçen de sarımsağa gitmiştim, adam satamamış, sürmüş, biz de topladık. Allah razı olsun adamın atasına, dedesine rahmet. Sarımsak 100 liraya diye bağırıyorlar mahallelerde, kilosu 100 lira diyor, anca 50 liralık aldım" diye konuştu.

"YİĞİT KURU SOĞANA MUHTAÇ OLMUŞ"

Yaşlı annesine baktığını ve işsiz olduğunu belirten bir vatandaş da "Soğan başağı yapıyorum, satamamış arkadaş, yazık. Mazot yakıyor, tarlayı sürüyor, emek ediyor ama satamadığı için serbest etmiş vatandaşlara. Hayrına topluyoruz, Allah razı olsun. Alamıyoruz, 40 liraya bir kilo soğan alacağız, 50 liraya salatalık, kabak 50 lira diyor, nasıl alacağız, durumumuz yok. Yiğit kuru soğana muhtaç olmuş, Mahsuni Şerif diyor. Adamın yalan sözü yok, doğru. Hep söyledikleri sözler doğru. İhtiyacı olmasa insanların ne işi var burada? Sıcağın altında bir sürü adam var bak, vatandaşlar burada soğan başağı yapıyor. Evine bir ihtiyaç, bu ihtiyaç meselesi. Bu adamlar alabilse buraya gelmez ama alamıyor. Her şey başını aldı gitti. Adama da yazık, mazot olmuş 70-80 lira. Satamamış, yazık" dedi.

"SOĞAN PARA ETMEMİŞ"

Bir başka vatandaş, "Dayının soğanı para etmemiş, bozmuş, halka serbest etmiş. Biz de geldik topluyoruz, sağ olsun, Allah razı olsun" diye konuşurken; diğer bir vatandaş ise, "Soğan topluyoruz. Soğan para etmedi, almamışlar. İşte biz de burada soğan topluyoruz. Bedava, alan hiç yok. Soğan alan hiç yok. Köyde satıcılar çok pahalı veriyor, burada da işte beleş olduğundan topluyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA