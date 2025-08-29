Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları 2026 Yılı İçin 1 Eylül'de Başlayacak
2026 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül 2025'te başlayıp, 31 Aralık 2025'te sona erecek. Bayburt'ta yapılacak başvurular, Bayburt Ziraat Odası aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.
2026 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Başvurular, 31 Aralık 2025 tarihinde son bulacak.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla alakalı yapılan açıklamada, başvuruların Bayburt Ziraat Odası aracılığıyla yapılacağı belirtilirken, üreticilerin e-Devlet üzerinden de müracaatta bulunabileceği kaydedildi.
Açıklamada, üreticilerin ÇKS başvurularını güncellemelerinin gerektiğinin altı çizilerek, "Yeni Destekleme Modeli kapsamında artırılan desteklerden faydalanabilmek için üreticilerimizin ÇKS başvurularını güncellemeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - BAYBURT
