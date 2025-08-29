Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları 2026 Yılı İçin 1 Eylül'de Başlayacak

Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları 2026 Yılı İçin 1 Eylül'de Başlayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül 2025'te başlayıp, 31 Aralık 2025'te sona erecek. Bayburt'ta yapılacak başvurular, Bayburt Ziraat Odası aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

2026 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Başvurular, 31 Aralık 2025 tarihinde son bulacak.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla alakalı yapılan açıklamada, başvuruların Bayburt Ziraat Odası aracılığıyla yapılacağı belirtilirken, üreticilerin e-Devlet üzerinden de müracaatta bulunabileceği kaydedildi.

Açıklamada, üreticilerin ÇKS başvurularını güncellemelerinin gerektiğinin altı çizilerek, "Yeni Destekleme Modeli kapsamında artırılan desteklerden faydalanabilmek için üreticilerimizin ÇKS başvurularını güncellemeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mourinho'nun bardağı taşıran sözleri

Mourinho'nun bardağı taşıran sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.