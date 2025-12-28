Haberler

Osmaniye'de Çiftçi, "Para Etmediği İçin" Turp Tarlasını Sürdüğünü Söyledi

Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçi Ersin Aksancar, masraflarını kurtaramadığı için 100 dönümlük turp tarlasını sürdüğünü ve ürünlerini satamadığını belirtti. Aksancar, çiftçilerin yüksek maliyetler karşısında zor durumda olduğunu ifade etti.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçi Ersin Aksancar satamadığı için 100 dönümlük turp tarlasını sürdüğünü bildirerek, "Zaten 4-5 bin lira masraf ettik dönümüne, şu an dönümüne bin-bin 500 lira para veriyorlar" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar Köyü'nde çiftçi Ersin Aksancar 100 dönümlük turp tarlasını sürdüğünü, çünkü ürününü satamadığını anlattı.

Ersin Aksancar şöyle konuştu:

"250 dönüm turp ektim, 100 dönümünü sürdük, 150 dönüm duruyor. 400 bin lira zararımız var. Para etmediği için sürdük. Çiftçi ne yapsın? Böyle giderse 150 dönümü de süreceğim. Sürmem lazım, mısır ekmek için işlemini yapmamız lazım. Hayırlısı, satabilirsek satacağız; satamazsak onu da süreceğiz. Dönüm hesabına para vermiyorlar. Zaten 4-5 bin lira masraf ettik dönümüne, şu an dönümüne 1000-1500 lira para veriyorlar.

"Böyle giderse çiftçiyi toprağa gömerler"

Çiftçiliği bırakma gibi bir şeyimiz yok, köydeyiz; mecbur zararına ekip biçiyoruz. Daha önce yer fıstığı ekmiştik, yer fıstığına devam ediyoruz, yer fıstığında da bir türlü randımanı yakalayamadık fiyat olarak. Her sene ekiyoruz. 3 yıl önce kilosunu 60 liradan sattığımız fıstık bu sene 40 lira, 45 lira. Çiftçinin sesini duyan yok; çiftçi ağlıyor. Mazot 60 lira, gübre 30 lira, bunu soran yok. Fiyat gübrede, mazotta yükseliyor; fıstıkta, mısırda, buğdayda düşüyor, yerle bir. Böyle giderse çiftçiyi toprağa gömerler. Hiç tadı yok."

Kaynak: ANKA / Yerel
