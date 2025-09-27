Haberler

Cide'deki 12 Aileye Süt Sığırcılığı Desteği

Cide'deki 12 Aileye Süt Sığırcılığı Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 12 aileye toplam 4 milyon 476 bin TL süt sığırcılığı desteği verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ORKÖY projeleri çerçevesinde verilen destekler, köylülerin ekonomik gelirini artırmayı hedefliyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sığırcılıkla geçimini sağlayan 12 aileye toplam 4 milyon 476 bin TL destek verili.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projeleri çerçevesine, çiftçilere destek verilmeye devam ediliyor. Bu çerçevede, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Cide Orman İşletme Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen projeler kapsamına, 2025 yılı içerisinde Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı 4 köyde yaşayan toplam 12 aileye süt sığırcılığı desteği verildi. Proje kapsamında ailelere toplam 4 milyon 476 bin TL destek sağlanırken, bunun 895 bin TL'si hibe olarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün hibe olarak verdikleri destekten ötürü mutluluk duyduğunu söyleyen çiftçi, "Verilen destekten ötürü mutlu olduk. Ödeme şekli de bizleri zorlamıyor. ORKÖY ve Orman Bölge Müdürlüğüne vermiş oldukları destekten ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ORKÖY projelerinin önem ve amacına dikkat çekilerek, "Bu destekler, köylülerimizin ekonomik gelirini artırmak, kırsalda istihdamı geliştirmek ve orman köylüsünün yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla uygulanmaktadır. ORKÖY projeleri ile hem vatandaşlarımız desteklenmekte hem de ormanlarımızın korunmasına katkı sağlanmaktadır" denildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Havalimanında İsraillileri gören Türk yolcuları sakinleştirmek kolay olmadı

İsraillileri gören Türk yolcuları sakinleştirmek kolay olmadı
Sisi'den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin

İslam coğrafyasında deprem etkisi yaratan Gazze çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi

Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.