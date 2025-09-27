Cide'deki 12 Aileye Süt Sığırcılığı Desteği

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sığırcılıkla geçimini sağlayan 12 aileye toplam 4 milyon 476 bin TL destek verili.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projeleri çerçevesine, çiftçilere destek verilmeye devam ediliyor. Bu çerçevede, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Cide Orman İşletme Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen projeler kapsamına, 2025 yılı içerisinde Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı 4 köyde yaşayan toplam 12 aileye süt sığırcılığı desteği verildi. Proje kapsamında ailelere toplam 4 milyon 476 bin TL destek sağlanırken, bunun 895 bin TL'si hibe olarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünün hibe olarak verdikleri destekten ötürü mutluluk duyduğunu söyleyen çiftçi, "Verilen destekten ötürü mutlu olduk. Ödeme şekli de bizleri zorlamıyor. ORKÖY ve Orman Bölge Müdürlüğüne vermiş oldukları destekten ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ORKÖY projelerinin önem ve amacına dikkat çekilerek, "Bu destekler, köylülerimizin ekonomik gelirini artırmak, kırsalda istihdamı geliştirmek ve orman köylüsünün yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla uygulanmaktadır. ORKÖY projeleri ile hem vatandaşlarımız desteklenmekte hem de ormanlarımızın korunmasına katkı sağlanmaktadır" denildi.