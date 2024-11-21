CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Kadın Voleybol Takımı ile Buluştu

(MALATYA)- CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Malatya Gençlik ve Spor Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ile bir araya geldi. Yıldız, "Malatya'da yetişen sporcuların adlarını ulusal ve uluslararası spor camiasında duyacağımıza inancımız tam. Bunun için Malatya halkını, voleybol başta olmak üzere tüm branşlarda spora destek olmaya davet ediyorum. Gelin, tribünleri boş bırakmayalım, sporcularımıza omuz verelim" dedi.

Malatya Gençlik ve Spor Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ile bir araya gelen CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, takımın başantrenörü Muhammed Çapar'dan Malatya Gençlik ve Spor Kadın Voleybol takımının çalışmaları hakkında bilgi aldı. Oyuncular ile de bir süre görüşen Yıldız, yaptığı ziyarette şunları söyledi:

"Gençlik Spor Tesisleri'nde voleybol oynayan genç kızlarımızla bir araya geldik. Malatya'da birçok alanda sporcularımızın yetiştiğini görmek bizleri gururlandırıyor. Ancak ne yazık ki kadınlar voleybolunda 1. ve 2. Lig'de mücadele eden bir takımımız bulunmuyor. Buna rağmen altyapılarda yetişen sporcularımız geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. Gençlerin sporla ilgilenmesi son derece önemli. Spor hem sosyal hem de bedensel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de onları zararlı alışkanlıklar ve olumsuz çevrelerden uzak tutuyor. Malatya'nın yalnızca voleybola değil, sporun tüm branşlarına sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz."

"Vargas gibi sporcularla gurur duymak lazım"

"Ünlü voleybolcu Melissa Vargas'a fahri hemşehrilik unvanı verilmesi anlamlı bir jest olsa da, asıl önemli olan Vargas gibi sporcular yetiştirmek ve onlarla gurur duymaktır" diyen Yıldız, "Malatya'da yetişen sporcuların adlarını ulusal ve uluslararası spor camiasında duyacağımıza inancımız tam. Bunun için Malatya halkını, voleybol başta olmak üzere tüm branşlarda spora destek olmaya davet ediyorum. Gelin, tribünleri boş bırakmayalım, sporcularımıza omuz verelim. Bu vesileyle, büyük emeklerine yakından tanık olduğum değerli hocamız Muhammed Çapar başta olmak üzere, tüm emeği geçen antrenörlerimizi saygıyla selamlıyorum. Hep birlikte daha büyük başarılara ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.